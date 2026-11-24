Новая система закупки тепловой энергии позволила предприятию «Rīgas siltums» за первый месяц получить экономическую выгоду в размере 5,94 миллиона евро. Однако уже с 1 декабря тариф на отопление в латвийской столице вырастет почти на пятую часть.

По словам члена правления «Rīgas siltums» Райвиса Эллиньша, экономический эффект удалось получить благодаря двум нововведениям — установлению предельной закупочной цены на тепло и переходу к трёхчасовому рынку тепловой энергии.

Ценовые ограничения позволили уменьшить зависимость стоимости тепла, производимого из биомассы, от колебаний цен на природный газ. В свою очередь, новая система закупок дала возможность эффективнее использовать когенерационные установки, одновременно производящие тепло и электроэнергию.

По словам Эллиньша, предприятие намерено и дальше совершенствовать закупочную систему, сокращая потребление природного газа и сдерживая расходы.

Почему отопление всё равно дорожает?

Несмотря на заявленную экономию, с 1 декабря тариф «Rīgas siltums» увеличится на 19% — с нынешних 80,96 до 96,33 евро за мегаватт-час без НДС.

В частности, тариф на производство тепла вырастет на 23,6%, до 70,06 евро за МВт·ч, а тариф на передачу и распределение — на 8,3%, до 23,85 евро. Стоимость услуги по продаже тепловой энергии останется прежней — 1,83 евро за МВт·ч.

Акцизная составляющая увеличится на 47,5%, до 0,59 евро за МВт·ч.

На предприятии объясняют повышение тарифа изменением цен на энергоресурсы и предстоящим увеличением ставок акцизного налога.

При этом в компании признают, что самым дорогим способом производства тепла остаётся использование водогрейных котлов, работающих на природном газе. В отдельные периоды их приходится включать даже тогда, когда у независимых производителей ещё имеются свободные мощности.

Тарифы теперь смогут менять каждый месяц

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) разрешила «Rīgas siltums» пересматривать тарифы ежемесячно вместо прежнего четырёхмесячного интервала.

Это станет возможным, если изменение соответствующих расходов приведёт к повышению или снижению тарифа как минимум на два евро за мегаватт-час.

По объяснению регулятора, новый порядок позволит быстрее учитывать как подорожание, так и удешевление энергоресурсов. Ранее изменение рыночных цен могло отражаться в счетах потребителей лишь спустя несколько месяцев.

Кроме того, предприятие получило право учитывать при пересмотре тарифов изменения акцизных ставок, стоимости закупаемой электроэнергии и определённые отклонения постоянных расходов за предыдущий финансовый год.

Прибыль предприятия выросла

По итогам финансового года, завершившегося 30 сентября 2025 года, оборот концерна «Rīgas siltums» составил 239,625 миллиона евро, сократившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

При этом прибыль концерна увеличилась в несколько раз и достигла 19,888 миллиона евро.

Прибыль самого предприятия «Rīgas siltums» выросла на 61,4%, до 6,373 миллиона евро.

Таким образом, хотя новая система закупок уже принесла предприятию многомиллионную экономическую выгоду, рижане пока не увидят её в виде снижения платы за отопление. Напротив, с декабря стоимость тепла существенно увеличится.