Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов в Ригу и из Риги в период рождественских и новогодних праздников, предложив пассажирам более 18 тысяч дополнительных мест, сообщили в авиакомпании.

В Рижском аэропорту агентству ЛЕТА пояснили, что Ryanair ежегодно в праздничный период увеличивает частоту полётов по наиболее востребованным направлениям. В этом году дополнительные рейсы запланированы с середины декабря до начала января.

В частности, чаще будут выполняться рейсы в Малагу, Стокгольм, Краков, Рим, Лондон, Манчестер, Ист-Мидлендс и Милан.

По сравнению с началом декабря в предпраздничный и праздничный периоды авиакомпания запланировала около 90 дополнительных рейсов, благодаря чему путешественникам будут доступны примерно 18 тысяч дополнительных мест.

По прогнозам Ryanair, в нынешний рождественский сезон авиакомпания перевезёт более 92 тысяч пассажиров на рейсах в Латвию и из неё.

В компании пояснили, что решение об увеличении количества рейсов принято в связи с высоким спросом на путешествия в период рождественских праздников.

Авиакомпания Ryanair была основана в 1984 году и, согласно информации на её официальном сайте, работает в 220 аэропортах Европы.