Лоукостер Ryanair обновил систему бесплатного распределения мест, из-за чего путешественники больше не могут заранее поменять неподходящее кресло после регистрации.

Авиакомпания Ryanair изменила систему бесплатного распределения мест, и теперь пассажиры без доплаты узнают свое расположение в салоне только за три часа до вылета.

Ранее путешественники получали номер кресла во время онлайн-регистрации за сутки до рейса, что позволяло им при желании зайти в приложение и выкупить более удобное место.

Новые правила, вступившие в силу в конце октября при переходе на зимнее расписание, лишили клиентов такой возможности и вызвали недовольство среди постоянных пассажиров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Представители лоукостера объяснили это решение жалобами клиентов, которые летом не могли купить желаемые места в день вылета из-за того, что те уже были бесплатно розданы системой. Мнения путешественников о нововведении разделились.

"Очень неприятно приехать в аэропорт и не знать своего места", - рассказал газете The Irish Times один из постоянных клиентов авиакомпании.

В то же время другой пользователь на платформе Reddit поддержал перевозчика, написав: "Я не вижу проблемы. Если вы не хотите платить и вас устраивает случайное распределение мест, то неважно, где вы сидите и когда узнаете об этом".

Ранее в этом году Ryanair также скорректировала правила рассадки семей после проверки антимонопольного регулятора из-за взимания платы с родителей за места рядом с детьми.

Перевозчик выделил бесплатные семейные места в задней части салона, хотя и раскритиковал требования властей.