Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, проходящая финансовую реструктуризацию в США, направила более 162 тысяч евро на финансирование своего нового дочернего предприятия в Швейцарии. При этом на конец сентября компания airBaltic Switzerland еще не начала хозяйственную деятельность и занималась получением необходимой лицензии. Подробности стали известны из документов, представленных в американский суд.

Авиакомпания airBaltic к 30 сентября 2026 года вложила в свое швейцарское дочернее предприятие airBaltic Switzerland в общей сложности 162 149 евро.

Эта информация содержится в отчете, представленном 23 ноября в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело о финансовой реструктуризации латвийского национального авиаперевозчика.

Согласно документу, финансирование складывалось из двух частей:

21 741 евро — вложения в основной капитал компании;

140 408 евро — авансовые платежи, назначение которых в отчете подробно не раскрывается.

На отчетную дату предприятие еще не приступило к хозяйственной деятельности и находилось в процессе получения необходимой лицензии.

Таким образом, средства уже были направлены на финансирование новой структуры, однако доходов от ее деятельности в представленных документах пока нет.

Зачем airBaltic понадобилась компания в Швейцарии?

AirBaltic Switzerland зарегистрирована 4 мая 2026 года в швейцарском городе Цуг и полностью принадлежит латвийской авиакомпании. Ее основная задача — предоставление услуг по обеспечению авиационным персоналом, прежде всего пилотами.

Ранее в airBaltic объясняли, что создание швейцарской компании связано с развитием международного бизнеса по модели ACMI. Эта модель предполагает предоставление другим авиакомпаниям самолетов вместе с экипажами, техническим обслуживанием и страхованием.

В рамках новой системы airBaltic Switzerland должна заниматься трудоустройством пилотов и направлением их на базы, с которых выполняются рейсы для авиакомпаний-партнеров. В airBaltic утверждали, что такое решение повысит конкурентоспособность услуг компании на международном рынке.

При этом участие пилотов в швейцарской модели трудоустройства должно оставаться добровольным. Новая система, согласно прежним заявлениям авиакомпании, дополнит существующую модель трудоустройства в странах Балтии, а не заменит ее.

Рига при этом должна сохранить статус главного операционного центра airBaltic и крупнейшего места трудоустройства пилотов.

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Как изменится налогообложение пилотов?

Ранее авиакомпания поясняла, что новая модель трудоустройства не должна изменить обязательства пилотов по уплате подоходного налога с населения. Согласно представленным airBaltic объяснениям, этот налог по-прежнему будет уплачиваться в Латвии в соответствии с действующими правилами. В то же время взносы социального страхования предполагается производить согласно швейцарскому законодательству.

Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов ранее заявлял, что создание швейцарского дочернего предприятия обсуждалось не только в совете компании, но и в надзорной группе, сформированной Министерством сообщения для контроля за мерами по сокращению расходов авиаперевозчика. По его оценке, затраты на создание новой структуры должны окупиться благодаря повышению эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

Компания пока не имеет финансовой отчетности

Представленные в американский суд документы показывают, что на конец сентября airBaltic Switzerland еще не начала операционную деятельность. Поэтому отдельная финансовая отчетность предприятия не была подготовлена. В документе также отсутствует официальная или приблизительная оценка его стоимости.

Кроме того, airBaltic привлекла швейцарскую юридическую фирму Vischer для сопровождения создания компании и получения лицензии на предоставление персонала в аренду.

Из отдельной декларации, представленной в суд, следует, что по состоянию на 14 сентября предприятия группы, участвующие в процедуре реструктуризации, задолжали юридическому бюро 8500 долларов за ранее оказанные услуги.

При этом в документе не указано, какая часть этой суммы относится непосредственно к созданию швейцарской структуры.

Что происходит с другим дочерним предприятием?

В том же отчете раскрыта информация о латвийской компании Aviation Crew Resources, которая также полностью принадлежит airBaltic. Ранее она занималась предоставлением авиационного персонала, однако с января 2023 года находится в процессе ликвидации и больше не ведет хозяйственную деятельность.

Завершение ликвидации затянулось из-за двух разбирательств по трудовым и административным вопросам. Одно из них уже завершено, второе продолжалось на момент подготовки отчета.

На конец сентября активы Aviation Crew Resources составляли 157 486 евро, обязательства — 5533 евро, а собственный капитал — 151 953 евро. За первые девять месяцев 2026 года компания получила прибыль в размере 4060 евро, главным образом благодаря возврату налогов за предыдущие периоды.

В судебных документах подчеркивается, что ни швейцарское, ни латвийское дочернее предприятие не участвовало в рассматриваемой процедуре Chapter 11 и не принимало на себя обязательств по выплатам кредиторам реструктурируемых компаний группы.

Почему эти расходы привлекают внимание?

Сведения о финансировании швейцарского предприятия появились на фоне масштабной финансовой реструктуризации airBaltic. 14 сентября авиакомпания вместе с двумя другими предприятиями группы обратилась за защитой от требований кредиторов в рамках американской процедуры Chapter 11. Этот механизм позволяет компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о пересмотре финансовых обязательств.

Для поддержания деятельности airBaltic получила обязательства кредиторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования. 19 октября американский суд утвердил структуру такого финансирования, которое предусматривает несколько траншей.

Процентная ставка по привлеченным средствам составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что на момент согласования условий соответствовало примерно 12% годовых. Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 миллиона евро.

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На этом фоне создание и финансирование нового дочернего предприятия представляет дополнительный интерес: авиакомпания одновременно сокращает расходы, пересматривает долговые обязательства и инвестирует в новую модель организации международной деятельности.

Однако из представленных документов нельзя сделать вывод, что 162 тысячи евро были потрачены именно из средств нового кредитного финансирования.

Кроме того, само создание швейцарской компании не свидетельствует о финансовых нарушениях. Вопрос заключается в том, насколько быстро новая структура сможет начать работу и обеспечить ожидаемый экономический эффект.

Что это означает для пассажиров?

Процедура Chapter 11 не предусматривает автоматического прекращения полетов. В airBaltic заявляют, что авиакомпания продолжает выполнять запланированные рейсы, обслуживать пассажиров и продавать билеты в обычном режиме. Действующие билеты и бронирования сохраняют силу.

Завершить финансовую реструктуризацию авиакомпания рассчитывает в середине 2027 года. Для этого необходимо согласовать план реорганизации, который затем должен утвердить американский суд.

При этом представленная информация о дочерних предприятиях пока носит предварительный характер: она не прошла аудит и может быть скорректирована в ходе дальнейшего рассмотрения дела.