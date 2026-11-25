В связи с развитием центров обработки данных в Финляндии и ростом спроса на электроэнергию в странах Северной Европы Латвия в будущем больше не сможет рассчитывать на дешёвую финскую электроэнергию, заявил руководитель отдела управления портфелем и исследования рынка компании Enefit Роман Тюрин на конференции Латвийского альянса возобновляемой энергетики «Возобновляемая энергетика в Латвии 2027 — Quo Vadis?».

Он пояснил, что в ближайшие годы на цены на электроэнергию в Латвии будут влиять несколько факторов. Уже в 2027 году возможное увеличение коммерческой пропускной способности электросоединения между Латвией и Эстонией может способствовать снижению цен на электроэнергию в Латвии, тогда как увеличение мощности соединения между Польшей и Литвой будет иметь противоположный эффект.

Существенное влияние на стоимость электроэнергии в Латвии может оказать развитие центров обработки данных Google в Финляндии.

По оценкам Enefit, к концу 2029 года в результате этого спрос на электроэнергию в Финляндии может вырасти на 4,6 тераватт-часа, или на 4,7%. При этом цена электроэнергии в Финляндии может увеличиться примерно на восемь евро за мегаватт-час, или на 15,4%, а в Латвии — на 4,4 евро за мегаватт-час, или на 5,8%.

Росту цен на электроэнергию в Латвии также может способствовать запланированный на четвёртый квартал 2030 года этап реализации проекта электросоединения между Польшей и Литвой Harmony Link.

После 2030 года вследствие электрификации и появления новых потребителей спрос на электроэнергию в странах Северной Европы может расти быстрее, чем её производство из возобновляемых источников, что приведёт к сокращению избытка электроэнергии в регионе.

Согласно прогнозам, к 2035 году мощность центров обработки данных в Финляндии может достигнуть пяти гигаватт, а сама страна потенциально станет пятым по величине рынком центров обработки данных в Европе.

На рынок электроэнергии также может повлиять отказ от использования горючих сланцев, однако последствия этого шага пока неясны.