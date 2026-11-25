Американский суд присяжных признал китайскую компанию Huawei виновной в сговоре с целью хищения коммерческих секретов, банковском мошенничестве и обходе санкций США. Однако по самому тяжёлому обвинению — в руководстве преступной организацией — технологический гигант был оправдан.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, судебный процесс проходил в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке и продолжался более двух месяцев. Теперь компании могут грозить финансовые санкции на миллиарды долларов.

Обвинения в промышленном шпионаже

Американская прокуратура утверждала, что Huawei незаконно получала конфиденциальные технологии и коммерческие секреты конкурентов.

По версии обвинения, китайская компания продавала интернет-маршрутизаторы, в которых использовался программный код, принадлежавший другим производителям.

Кроме того, сотрудники Huawei якобы фотографировали документы и другие материалы, содержавшие закрытую корпоративную информацию.

Среди пострадавших, по данным прокуратуры, оказались американские и японские технологические компании Cisco, Motorola и Fujitsu.

Следствие также обвиняло Huawei в том, что она вводила банки в заблуждение относительно своей коммерческой деятельности в Иране, пытаясь обойти действовавшие американские санкции.

Скандал начался с задержания топ-менеджера

Одним из самых громких эпизодов противостояния Huawei с американскими властями стало задержание в Канаде в декабре 2018 года финансового директора компании Мэн Ваньчжоу.

Её арестовали по запросу США в связи с предполагаемыми нарушениями американских ограничений на торговлю с Ираном.

Мэн Ваньчжоу провела около трёх лет в Канаде, пока рассматривался вопрос о её экстрадиции в Соединённые Штаты.

В 2021 году она заключила соглашение с американской прокуратурой, после чего получила возможность вернуться в Китай.

Однако договорённость не означала прекращения уголовного дела против самой Huawei.

Расследование продолжилось и в конечном итоге привело к судебному процессу в Нью-Йорке.

Более 75 свидетелей и два месяца слушаний

Разбирательство в федеральном суде Бруклина продолжалось свыше двух месяцев.

Американская прокуратура вызвала более 60 свидетелей, а защита Huawei представила ещё 15 человек.

Присяжные признали компанию виновной по нескольким пунктам обвинения, включая сговор с целью хищения коммерческих секретов, банковское мошенничество и обход санкций.

В то же время обвинение в руководстве преступной организацией не получило поддержки присяжных.

Окончательное наказание пока не определено.

Судья должен объявить решение 14 сентября 2027 года. Теоретически Huawei могут назначить штрафы и выплаты, общая сумма которых достигнет нескольких миллиардов долларов.

Huawei намерена обжаловать приговор

Китайская компания отвергает предъявленные обвинения и заявляет о намерении подать апелляцию.

Представители Huawei утверждают, что многие эпизоды, фигурировавшие в уголовном деле, связаны с давними коммерческими спорами о правах на технологии.

По версии компании, подобные конфликты на протяжении последних двух десятилетий обычно рассматривались в гражданских судах, а не в рамках уголовного преследования.

В Huawei также положительно оценили оправдание по обвинению в руководстве преступной организацией, назвав это подтверждением добросовестности своей деятельности.

Почему США ограничили деятельность Huawei

Противостояние китайского производителя с американскими властями продолжается уже много лет.

С 2018 года федеральным ведомствам США запрещено приобретать оборудование и услуги Huawei.

В 2019 году ограничения были расширены: компании запретили поставлять критически важное оборудование для американских телекоммуникационных сетей.

Похожие меры приняли и некоторые другие западные государства, ограничив использование технологий Huawei в ключевых элементах инфраструктуры связи, включая сети 5G.

Западные спецслужбы неоднократно высказывали опасения, что китайская компания может быть связана с государственными структурами КНР и представлять угрозу информационной безопасности.

Сама Huawei подобные обвинения отвергает.

Несмотря на санкции, Huawei продолжает расти

Многолетние ограничения со стороны США и других западных стран не привели к исчезновению Huawei с мирового технологического рынка.

Компания продолжает работать примерно в 170 государствах и продавать смартфоны, телекоммуникационное оборудование и другую электронику.

В последние годы Huawei также активно развивает собственное производство полупроводников и технологии искусственного интеллекта.

На китайском рынке компания стала одним из заметных конкурентов американской Nvidia в области вычислительных решений для ИИ.

Сегодня в Huawei по всему миру работают более 200 тысяч человек.

При этом уголовное преследование столь крупной иностранной корпорации в США остаётся сравнительно редким случаем.

Обычно подобные дела завершаются соглашением с властями ещё до начала полноценного судебного процесса.

Теперь дальнейшая судьба Huawei в американской судебной системе будет зависеть от решения о наказании и результатов возможного апелляционного разбирательства.