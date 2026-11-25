В Латвии сохраняется «средневысокий» уровень угрозы преступлений, связанных с легализацией незаконно нажитых средств. Поэтому на выполнение плана по противодействию таким преступлениям в 2027 году из бюджета израсходуют 9,75 миллиона евро.

Что советуют фискалам и адвокатам

В ходе совместной оценки Латвии со стороны двух ведущих организаций — FATF (межправительственной организации, разрабатывающей международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) и MONEYVAL (комитета Совета Европы, занимающегося аналогичными вопросами) — нашей стране были даны две существенные рекомендации:

Службе государственных доходов — пересмотреть существующую методологию оценки рисков;

Совету присяжных адвокатов — перейти к риск-ориентированному подходу в осуществлении надзора.

В целом эффективность усилий государства по борьбе с теневыми доходами оценили как значительную или высокую — за исключением надзора за нефинансовым сектором.

Трансграничные преступления представляют особую угрозу: именно они приносят наибольшие незаконные доходы, в частности от контрабанды подакцизных товаров и торговли наркотиками.

«Нередко в подобных схемах задействованы профессионалы, оказывающие услуги… которые, в частности, используют услуги зарегистрированных за рубежом платёжных учреждений, электронные деньги и платформы для операций с криптоактивами».

Для сложных схем характерны «непрозрачность и институциональная фрагментарность». Латвии предстоит внедрить ИТ-систему для сбора статистических данных, чтобы обеспечить полноценное накопление сведений о выявленных, арестованных и конфискованных за рубежом средствах, а также о средствах, возвращённых потерпевшим.

Главный надзиратель ЛР

К розыску чёрного нала подключается и главная финансовая структура ЛР. В результате реформы надзорные функции Банка Латвии (БЛ) значительно расширятся за счёт передачи ему контроля над новыми категориями участников финансового рынка.

К уже имеющимся примерно 200 поднадзорным организациям присоединятся новые игроки. Так, с 20 ноября 2026 года под контроль регулятора перешли поставщики услуг отложенных платежей. А с 1 января 2027 года надзор БЛ распространится на 38 небанковских поставщиков потребительского кредитования, а также на 36 кредитных посредников и их представителей.

Для постепенной адаптации участников рынка установлен переходный период: до 1 января 2028 года БЛ совместно с ассоциацией Fintech Latvija и участниками отрасли усовершенствует подход к надзору за небанковским кредитованием и разработает необходимые нормативные акты.

Два бойца

Для расследования преступлений в финансовой сфере введут две штатные единицы старших следователей. На их содержание в течение года выделят 109 756 евро, или примерно по 4573 евро в месяц на одного сотрудника.