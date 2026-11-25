Министерство экономики Латвии определило четыре приоритетных направления развития туристической отрасли. Власти намерены повысить узнаваемость страны за рубежом, привлечь инвестиции в регионы, улучшить качество туристических услуг и сделать отрасль более конкурентоспособной.

Одним из заметных проектов может стать проведение в Латвии совместной балтийской церемонии Michelin Guide, способной привлечь внимание международных СМИ.

Об этом 25 ноября на Латвийском туристическом форуме сообщил парламентский секретарь Министерства экономики Янис Ензис (AS).

Латвию хотят активнее рекламировать за рубежом

Одним из главных приоритетов Министерства экономики стало укрепление международной узнаваемости Латвии и увеличение экспорта туристических услуг.

По словам Ензиса, страна располагает широким спектром туристических возможностей, однако для их успешного продвижения необходимы целенаправленные маркетинговые мероприятия и стабильное финансирование.

Причём речь идёт не только о бюджете на следующий год, но и о долгосрочной финансовой модели, которая позволила бы последовательно развивать туристический бренд Латвии.

Парламентский секретарь подчеркнул, что министерство готово совместно с представителями отрасли разработать такую модель.

Туристические предприятия и профессиональные объединения предполагается привлекать как к формированию механизма финансирования, так и к планированию конкретных мероприятий по продвижению страны.

Туристов будут привлекать не только в Ригу

Ещё одно важное направление — привлечение инвестиций и развитие туристического предложения в регионах Латвии.

Министерство экономики считает необходимым создавать конкурентоспособные туристические продукты и услуги, используя разнообразные возможности страны.

В частности, речь идёт о культурном и историческом наследии, природных достопримечательностях, спортивных мероприятиях и гастрономии.

По мнению Ензиса, задача заключается не просто в увеличении числа туристических объектов, а в формировании экономически жизнеспособных направлений отдыха по всей Латвии.

Это должно способствовать развитию туристического бизнеса за пределами столицы и расширению возможностей для путешественников.

Отрасли предстоит решить проблему сезонности

Четвёртым направлением работы Министерство экономики определило повышение производительности, устойчивости и конкурентоспособности туристической отрасли.

Для этого планируется уделять больше внимания цифровизации, доступности рабочей силы и качеству обслуживания.

Отдельной задачей станет сокращение зависимости туризма от сезонных колебаний.

Сегодня значительная часть туристического спроса традиционно приходится на определённые периоды года. Власти считают необходимым развивать предложения, которые будут привлекать путешественников и вне наиболее популярных сезонов.

Кроме того, туристическим предприятиям предстоит активнее приспосабливаться к меняющимся привычкам путешественников и новым требованиям рынка.

В 2027–2029 годах хотят обеспечить финансирование туристического маркетинга

Руководитель отдела услуг по экспорту туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Линда Зиединя-Эргле сообщила, что одним из направлений работы агентства станет укрепление сотрудничества с отраслевыми ассоциациями.

LIAA намерено продолжить переговоры с Министерством экономики о выделении финансирования на продвижение туристического экспорта в 2027–2029 годах.

Также планируется обновить стратегию содействия экспорту туристической и событийной отраслей Латвии, а вместе с ней — маркетинговую стратегию латвийского туризма.

Таким образом, власти рассчитывают перейти к более последовательному и долгосрочному продвижению страны на зарубежных рынках.

Рекламные кампании, иностранные журналисты и деловые встречи

В 2027 году LIAA планирует провести целевые рекламные кампании на цифровых платформах, ориентированные на приоритетные зарубежные рынки.

Кроме того, агентство собирается организовывать ознакомительные поездки иностранных журналистов, чтобы они могли лично познакомиться с туристическими возможностями Латвии.

Предусмотрены также деловые встречи с зарубежными предпринимателями.

Особое внимание будет уделено продвижению Латвии как направления для делового туризма, международных конференций, культурных поездок и гастрономических путешествий.

Деловой туризм, известный под обозначением MICE, включает организацию встреч, корпоративных поездок, конференций и выставок.

По словам представительницы LIAA, в Латвии также планируется принимать с ознакомительными визитами организаторов конференций и специалистов в области оздоровительного, медицинского и рекреационного туризма.

Такие поездки должны помочь зарубежным профессионалам оценить возможности страны и в дальнейшем предлагать Латвию своим клиентам.

В Латвии может пройти церемония Michelin Guide

Одним из наиболее заметных международных мероприятий, которое рассматривается для продвижения Латвии, может стать совместная церемония Michelin Guide для стран Балтии.

Как сообщила Зиединя-Эргле, переговоры о её проведении уже ведутся.

Предполагается, что такое событие способно привлечь внимание не только специалистов ресторанной отрасли, но и крупных международных средств массовой информации.

Гастрономический туризм рассматривается как одно из перспективных направлений, позволяющих знакомить иностранных гостей с Латвией через её рестораны, местные продукты и кулинарные традиции.

При этом окончательное решение о проведении церемонии пока не объявлено.

На туристическом форуме собрались около 450 специалистов

О планах развития отрасли представители Министерства экономики и LIAA рассказали на Латвийском туристическом форуме, который проходит 25 ноября в рижском конференц-центре Atta Centre.

В мероприятии принимают участие около 450 представителей туристического и гостиничного бизнеса из разных регионов страны.

Форум посвящён перспективам развития отрасли, укреплению международной конкурентоспособности Латвии и поиску новых возможностей для привлечения иностранных гостей.

Представленные инициативы показывают, что власти намерены делать ставку не только на увеличение туристического потока, но и на развитие регионов, повышение качества услуг и расширение международного присутствия Латвии на туристическом рынке.