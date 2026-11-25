Генеральный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, вернувшийся на руководящий пост после скандала вокруг его личной жизни, публично извинился перед сотрудниками компании. Он признал, что совершил серьёзные ошибки, причинил боль семье и коллегам, а также сообщил, что проходит психотерапию.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на The New York Times, Хуанг выступил перед сотрудниками на встрече продолжительностью более часа. Журналисты американской газеты следили за ней посредством прямой трансляции.

«Я изменил жене и причинил боль детям»

Возвращение Хуанга на пост генерального директора Nvidia было объявлено 23 ноября. Примерно за полторы недели до этого он покинул должность после публикаций о нескольких внебрачных связях.

Особое внимание привлекли сообщения о его отношениях с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку.

Выступая перед сотрудниками, Хуанг признал свою ответственность за произошедшее.

«Я изменил жене, причинил боль своим детям и причинил боль вам», — заявил он.

Руководитель также сообщил, что обратился за психотерапевтической помощью.

Кроме того, Хуанг выразил сожаление в связи с нарушением корпоративного кодекса поведения. Он назвал собственные действия неприемлемыми, подчеркнув, что как основатель Nvidia лично участвовал в разработке этих правил.

Почему совет директоров решил вернуть Хуанга

В официальном заявлении Nvidia объяснила восстановление Хуанга в должности интересами акционеров, сотрудников, деловых партнёров и клиентов.

Однако решение вызвало вопросы на фоне сообщений о возможной угрозе национальной безопасности США.

Ранее высказывались опасения, что женщина, с которой у руководителя были отношения, могла получить от него конфиденциальную информацию о технологиях производства микросхем.

Во время встречи с сотрудниками Хуанг заявил, что совет директоров Nvidia получил заверения от администрации президента Дональда Трампа об отсутствии угрозы национальной безопасности с его стороны.

При этом он отверг представление о себе как о влиятельном руководителе технологической компании, которому позволено игнорировать закон и корпоративные правила.

Трамп мог вмешаться в возвращение главы Nvidia

Отдельной темой стали сообщения о возможном вмешательстве Белого дома в кадровое решение компании.

По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс якобы связывались с членами совета директоров Nvidia и самим Хуангом.

Источники издания утверждали, что представители администрации могли предложить компании определённые гарантии и благоприятные условия, которые способствовали возвращению руководителя.

Однако сам Хуанг отверг утверждения о том, что Трамп оказал давление на совет директоров.

Американский президент, со своей стороны, публично поддержал бизнесмена.

В социальной сети Truth Social Трамп назвал Хуанга незаменимой фигурой для американской индустрии искусственного интеллекта, фондового рынка и экономики страны.

Возвращение Хуанга могло принести Трампу миллионы

Восстановление Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia сопровождалось резким ростом стоимости акций компании.

Как ранее сообщала британская газета Financial Times, по состоянию на 30 сентября в инвестиционном портфеле Дональда Трампа могло находиться до 370 тысяч акций Nvidia.

По оценке издания, повышение котировок после объявления о возвращении Хуанга потенциально могло увеличить стоимость принадлежащего президенту пакета примерно на 15 миллионов долларов.

Речь идёт об оценочной прибыли от роста стоимости акций, а не обязательно о деньгах, полученных от их продажи.

Хуанг не собирается готовить преемника

Во время встречи с сотрудниками глава Nvidia затронул и вопрос о будущем руководстве компании.

Он заявил, что пока не намерен заниматься поиском возможного преемника, поскольку не верит в традиционные программы подготовки руководителей к передаче власти.

По мнению Хуанга, подобные механизмы создают впечатление, будто отдельные должностные лица имеют большее значение для компании, чем остальные сотрудники.

Несмотря на пережитый скандал, руководитель дал понять, что намерен продолжить работу во главе Nvidia.

При этом история его возвращения остаётся предметом обсуждения не только из-за обстоятельств личной жизни, но и из-за возможных связей между интересами крупнейшего производителя чипов, американской политикой и вопросами национальной безопасности.