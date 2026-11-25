Попасть в знаменитый гид Michelin — большое достижение для ресторана, но вовсе не гарантия постоянного потока посетителей. Даже обладателям звезд приходится бороться за каждого гостя. Между тем Латвия ежегодно выделяет 380 тысяч евро на сотрудничество с международным гастрономическим путеводителем. Представители отрасли уверены, что эти расходы окупаются благодаря туристам, которые приезжают в страну специально ради хорошей кухни.

В новом гастрономическом путеводителе Michelin Guide Latvia 2027 представлены 35 ресторанов Латвии. Двенадцать заведений включены в список впервые, а девять находятся за пределами Риги. Для ресторанной отрасли это возможность привлечь внимание иностранных гостей и укрепить позиции Латвии на международной гастрономической карте.

Однако владельцы ресторанов признают: даже престижная награда не избавляет от ежедневной необходимости привлекать посетителей и следить за финансовыми результатами. Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV), пообщавшееся с представителями отмеченных Michelin ресторанов.

«Первый год был самым важным. Потом ажиотаж закончился»

Рижский ресторан JOHN Chef's Hall уже более двух лет сохраняет одну звезду Michelin. Его шеф-повар Кристапс Силис вспоминает, что первоначальное признание стало для команды неожиданностью и вызвало большой интерес публики. Но со временем эффект новизны прошел.

«Первый год был самым важным. Потом ажиотаж закончился, и теперь мы по-прежнему боремся за каждого гостя», — рассказал Силис.

По его словам, ресторан продолжает заниматься маркетингом и искать новые способы привлечения посетителей. Теперь сохранение звезды Michelin воспринимается не столько как повод для восторга, сколько как подтверждение того, что команда способна поддерживать высокий уровень кухни.

При этом международное признание действительно помогает привлекать иностранцев. Более половины посетителей JOHN Chef's Hall — туристы. Некоторые специально приезжают в Латвию, чтобы поужинать именно в этом ресторане. Однако сам шеф-повар подчеркивает, что главная цель команды заключается не в получении наград.

«Для меня дело не в звездах, а в качестве. В том, что я хочу делать и что мы хотим делать вместе как команда. Наша цель — каждый день стараться становиться лучше», — говорит Силис.

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В Лигатне после признания Michelin оборот вырос на 30%

Положительный экономический эффект отмечают и за пределами столицы. Ресторан Pavāru māja в Лигатне с момента появления латвийского гида Michelin сохраняет Зеленую звезду — награду, которую присуждают за экологически ответственный и устойчивый подход к работе.

Его владелец и шеф-повар Эрикс Дрейбантс напоминает, что ресторанное дело, несмотря на творческую составляющую, остается прежде всего бизнесом.

«Кулинария — такой же бизнес, как и любой другой. Мы делаем расчеты, чтобы не работать в убыток», — объясняет он.

По оценке Дрейбантса, в год, когда ресторан получил Зеленую звезду Michelin, его оборот увеличился примерно на 30%. Более того, после длительного периода без прибыли предприятие смогло закончить год с положительным финансовым результатом.

Для небольшого ресторана за пределами Риги международное признание особенно важно: оно помогает привлечь людей, которые иначе могли бы вообще не узнать о заведении. При этом данные одного ресторана не позволяют утверждать, что аналогичный рост получили все участники Michelin Guide.

Сколько Латвия платит за присутствие в Michelin?

Сотрудничество с престижным гастрономическим гидом финансируется государством через Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Согласно заключенному договору, Латвия продолжит участвовать в программе Michelin до 2028 года. Стоимость сотрудничества составляет 380 тысяч евро ежегодно. За три года — с 2026-го по 2028-й — это в общей сложности 1,14 миллиона евро.

Как пояснила директор LIAA Иева Ягере, участие в международном гиде обеспечивает узнаваемость латвийских ресторанов среди аудитории, заинтересованной в гастрономических путешествиях. Цель сотрудничества заключается не только в продвижении отдельных заведений, но и в привлечении туристов, которые во время поездки пользуются услугами гостиниц, транспорта и других предприятий.

Таким образом, государство рассматривает Michelin как инструмент продвижения Латвии на международном туристическом рынке.

Окупаются ли эти расходы?

В ресторанной отрасли считают, что сотрудничество с Michelin приносит экономическую пользу. По словам Дрейбантса, престижный путеводитель помогает латвийским заведениям выходить на международную аудиторию, которую сложно охватить обычной рекламой.

Шеф-повар даже сравнивает расходы на Michelin с инвестициями в участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». По его мнению, экономическая отдача от гастрономического путеводителя заметнее, поскольку признание ресторанов способно непосредственно привлекать туристов.

В LIAA также приводят данные о росте налоговых поступлений от ресторанов, представленных в Michelin Guide.

По словам Иевы Ягере, в 2025 году налоговые платежи этих заведений увеличились на 14%, а их общая сумма составила около 20 миллионов евро. Однако важно учитывать, что эти 20 миллионов евро — общие налоговые поступления от рассматриваемых ресторанов, а не дополнительный доход государства исключительно благодаря Michelin.

На финансовые показатели предприятий влияют и другие обстоятельства: число посетителей, цены, расходы, общая ситуация в туризме и экономике. Поэтому напрямую сопоставлять 380 тысяч евро государственных расходов со всеми налогами, уплаченными ресторанами, было бы некорректно.

Не все рестораны гида имеют звезды

Включение в Michelin Guide само по себе является признанием качества кухни, однако это не означает автоматического присуждения звезды.

В латвийском путеводителе на 2027 год одну звезду сохранили два рижских ресторана — JOHN Chef's Hall и Max Cekot Kitchen. Еще семь заведений отмечены наградой Bib Gourmand, которая присуждается за хорошую кухню при привлекательном соотношении цены и качества.

В свою очередь, Зеленая звезда Michelin отмечает рестораны, уделяющие особое внимание устойчивому развитию и ответственному использованию ресурсов. Остальные заведения входят в рекомендованную подборку Michelin без звездных наград.

Такое разнообразие категорий означает, что гастрономическое путешествие по Латвии не обязательно должно ограничиваться самыми дорогими ресторанами.

Может ли Michelin привлечь больше туристов за пределы Риги?

Сейчас девять из 35 ресторанов латвийского гида расположены за пределами столицы. Для небольших городов и регионов это дополнительная возможность привлечь путешественников, заинтересованных не только в достопримечательностях, но и в местной кухне. Гастрономический туризм может способствовать развитию гостиниц, небольших производителей продуктов и других предприятий, обслуживающих гостей.

В то же время опыт рижского JOHN Chef's Hall показывает, что даже получение звезды не обеспечивает постоянного спроса. Чтобы превратить международное признание в устойчивый бизнес, ресторанам приходится продолжать работать над качеством, продвижением и финансовой эффективностью.

Таким образом, Michelin открывает новые возможности для латвийской гастрономии, однако долгосрочный результат зависит не только от знаменитых звезд, но и от способности самих ресторанов заинтересовать гостей.