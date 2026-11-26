В четверг, 26 ноября, большинство депутатов Сейма Латвии поддержало в первом чтении предоставление государственной гарантии на сумму до 175 млн евро национальной авиакомпании airBaltic. Это необходимо для получения второй части финансирования в рамках проходящего в США процесса реструктуризации по процедуре Chapter 11, сообщает ЛЕТА.

Решение необходимо принять срочно

Поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic рассматриваются в срочном порядке. Депутатам предстоит утвердить их во втором, окончательном чтении.

Срочность обусловлена необходимостью до середины декабря подписать государственную гарантию, представить соответствующие документы американскому суду и получить его решение.

Министр сообщения Кришс Липшанс ранее признал, что без получения второй части финансирования авиакомпания уже в середине декабря может быть вынуждена прекратить деятельность.

При этом министр отметил, что желающих финансировать airBaltic немного, а имеющееся предложение кредиторы могут отозвать в любой момент.

125 миллионов кредита и 50 миллионов процентов

Предложенная правительством схема предусматривает, что финансирование авиакомпании предоставят частные кредиторы, а государство выступит гарантом выполнения обязательств. Таким образом, немедленного выделения средств из государственного бюджета не потребуется.

Однако для предоставления гарантии необходимо окончательное решение Сейма, а также получение необходимых согласований, включая одобрение Европейской комиссии.

Размер второй части финансирования составляет 125 млн евро. При этом кредиторы требуют государственной гарантии на 175 млн евро, включая 50 млн евро процентов по кредиту.

Если авиакомпания не сможет выполнить свои финансовые обязательства, расплачиваться с кредиторами придётся государству.

Всё решится весной?

Дополнительное финансирование позволит airBaltic стабилизировать финансовую ситуацию в зимний период, продолжить работу по сокращению долговых обязательств, достижению соглашений с кредиторами и пересмотру авиапарка.

К весне авиакомпании необходимо добиться прогресса в привлечении стратегического инвестора и найти возможности для рефинансирования задолженности на более выгодных условиях.

Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами.

Первоначально предполагалось получить ответ от стратегического инвестора до 12 января 2027 года. Однако, поскольку достичь письменного соглашения к этому сроку, скорее всего, не удастся, его планируется перенести на весну.

Если весной не удастся найти стратегического инвестора и кредитора, готового рефинансировать долговые обязательства airBaltic на сумму 350 млн евро, существует риск, что государству придётся выполнять свои обязательства по гарантии.

Кулбергс также признал, что предоставление гарантии сократит финансовые возможности государственного бюджета.

Кредиты под 12% годовых

Как уже сообщалось, 19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил механизм финансирования деятельности airBaltic на сумму до 350 млн евро.

Он предусматривает предоставление средств тремя частями:

первая — 175 млн евро;

вторая — до 125 млн евро;

третья — до 50 млн евро.

Из первой части финансирования airBaltic уже использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.

Процентная ставка по новому финансированию составляет около 12% годовых. Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот план реализован не будет.

Что будет с пассажирами?

В авиакомпании заверяют, что полёты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированным расписанием, приобретённые билеты и бронирования остаются действительными.

Предполагается, что процесс реструктуризации airBaltic завершится в середине 2027 года.

В 2025 году оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро, а убытки — 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой авиакомпании Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%, другим акционерам — 0,01%.