Тревоги из-за беспилотников, сообщения системы сотового оповещения и напряженная геополитическая обстановка серьезно ударили по туристической отрасли Латгале. У отдельных предпринимателей число клиентов сократилось на 20–85%, а некоторые иностранные гости вовсе перестали приезжать. Самым тяжелым периодом оказалось начало лета, и только август помог многим предприятиям удержаться на плаву, сообщают Новости ТВ3 .

После тревог иностранные туристы исчезли

О проблемах отрасли говорили на Латвийском туристическом форуме в Риге, собравшем более 400 участников. Среди них была Майя Красна, владелица Ардавской усадьбы XIX века в Прейльском крае.

По ее словам, нынешний туристический сезон оказался особенно сложным. После сообщений о беспилотниках и связанных с ними тревог иностранные путешественники практически перестали приезжать в ту часть Латгале, где находится усадьба.

«Мы потеряли многих туристов из-за границы, буквально потеряли!» — рассказала предпринимательница.

Впрочем, полностью без гостей усадьба не осталась. На помощь пришли жители самой Латвии, которые приезжали с друзьями и знакомыми, знакомились с регионом и поддерживали местный бизнес. Ближе к осени вновь стали появляться туристы из Литвы и Польши. Однако, по словам Красны, в середине лета ситуация выглядела крайне тревожной.

Пришлось вкладывать собственные деньги

Чтобы сохранить предприятие, владельцам Ардавской усадьбы пришлось срочно менять подход к привлечению посетителей. Они усилили рекламу, активнее занялись общением с потенциальными клиентами и начали вкладывать дополнительные собственные средства.

Помогло и то, что у предприятия уже были два проекта, обеспечивавшие финансовую поддержку: программа LEADER и грант ALTUM.

«Как только мы поняли, что дела плохи, стали очень активно заниматься коммуникацией и маркетингом, вкладывали собственные средства», — рассказала Красна.

Она признает, что в следующем году ситуация может оказаться похожей, поэтому предпринимателям необходимо заранее готовиться к возможным трудностям.

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У некоторых предприятий исчезли 85% клиентов

По оценкам Латгальской туристической ассоциации, сокращение числа клиентов у отдельных предпринимателей региона в этом году составило от 20% до 85%. Это не средний показатель по всему региону, а диапазон потерь, о которых сообщили отдельные представители туристической отрасли.

Председатель правления ассоциации Елена Кияшко отмечает, что после праздника Лиго ситуация начала постепенно улучшаться. Июль оказался успешнее июня, а август стал решающим месяцем для многих предприятий.

«Август спас Латгале как туристическое направление и местных предпринимателей!» — подчеркнула Кияшко.

При этом, по ее наблюдениям, наиболее резко на сообщения системы сотового оповещения и тревоги из-за дронов реагировали именно жители Латвии. Они чаще отменяли запланированные поездки, тогда как туристы из соседних стран продолжали приезжать.

«Латвийские группы отменены, зато стоят литовские автобусы», — описала ситуацию руководитель ассоциации.

Она объяснила это тем, что местные жители быстрее узнают о тревожных событиях и эмоциональнее на них реагируют. Когда обстановка нормализуется, доверие к туристическому направлению восстанавливается гораздо медленнее.

В Резекне и Даугавпилсе изменился состав туристов

Особенно заметные перемены произошли в крупных городах Латгале. По словам Кияшко, раньше в Резекне и Даугавпилсе соотношение местных и иностранных путешественников составляло примерно 50 на 50. В этом году доля иностранцев сократилась приблизительно до 30%.

Таким образом, даже при постепенном восстановлении потока посетителей структура туристического спроса изменилась. Для гостиниц, гостевых домов, ресторанов и организаторов экскурсий это означает необходимость активнее работать с разными группами путешественников, не рассчитывая только на привычную аудиторию.

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А в целом по Латвии туристов становится больше

Проблемы Латгале заметно контрастируют с общегосударственными показателями. В прошлом году латвийские туристические места размещения обслужили 2,8 миллиона гостей — на 4,5% больше, чем годом ранее. За первые девять месяцев нынешнего года число обслуженных путешественников достигло почти 2,3 миллиона. Около 60% из них составили иностранцы. Чаще всего в Латвию приезжали гости из Литвы, Эстонии, Германии, Финляндии и Великобритании.

Однако туристический поток распределяется по стране неравномерно. Председатель правления Baltic Travel Group Владислав Корягин отмечает, что иностранные гости преимущественно выбирают Ригу, Юрмалу и Кулдигу. Латгале, по его мнению, необходимо активнее продвигать на зарубежных рынках.

Есть и другая проблема — недостаточно развитая инфраструктура размещения. В регионе не так много гостиниц, способных обеспечить качественное обслуживание больших туристических групп.

Может ли Латгале вернуть путешественников?

Представители отрасли считают, что одним из главных направлений работы должно стать привлечение туристов из соседних стран. Особенно важными остаются рынки Литвы и Польши, откуда путешественники продолжают приезжать даже на фоне тревожных сообщений.

Вместе с тем туристическая отрасль Латвии видит и новые возможности. По мере того как лето в Центральной Европе становится все жарче, часть путешественников начинает искать более прохладные направления для отдыха. Страны Северной Европы и Балтии, включая Латвию, могут воспользоваться этим интересом.

Но для Латгале недостаточно только красивой природы и культурного наследия. Как показал нынешний сезон, туристическому бизнесу приходится одновременно решать две задачи: убеждать путешественников в привлекательности региона и восстанавливать уверенность в том, что поездка будет безопасной.