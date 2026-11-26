Норвежская бюджетная авиакомпания Norse Atlantic Airways, открывшая в 2025 году центр оперативного управления в Риге, оказалась на грани банкротства. Из-за резкого роста расходов на авиационное топливо и нехватки средств перевозчик 26 ноября приостановил все запланированные на этот день рейсы. Акции компании за сутки обвалились на 85%. Руководство срочно ищет инвесторов и рассматривает продажу бизнеса, предупреждая, что без нового финансирования будет вынуждено обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways, специализирующаяся на недорогих дальнемагистральных перелетах, оказалась в критическом финансовом положении и временно остановила полеты.

В четверг, 26 ноября, перевозчик официально сообщил о приостановке всех рейсов, запланированных на этот день, до выяснения возможности привлечения необходимого финансирования. Компания предупредила, что дальнейшее существование бизнеса зависит от того, удастся ли в кратчайшие сроки получить деньги для покрытия текущих обязательств.

При этом Norse Atlantic имеет непосредственное отношение к Латвии: в 2025 году она открыла в Риге центр оперативного управления и ранее рассматривала возможность запуска прямых рейсов между латвийской столицей и Нью-Йорком.

Авиакомпания предупреждает о банкротстве

Финансовый кризис достиг критической стадии 25 ноября, когда Norse Atlantic объявила о серьезных проблемах с ликвидностью. Это означает, что перевозчику не хватает доступных денежных средств для выполнения краткосрочных финансовых обязательств. Уже на следующий день компания сообщила о приостановке полетов.

Совет директоров продолжает искать источники финансирования и ведет переговоры с потенциальными инвесторами о возможном поглощении компании. Однако гарантии, что переговоры завершатся успешно, нет.

Руководство предупредило: если привлечь средства в ближайшее время не удастся, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве. Таким образом, Norse Atlantic пока не объявлена банкротом, но дальнейшая работа авиакомпании находится под серьезной угрозой.

Почему акции обвалились на 85%?

После первого предупреждения о финансовых трудностях инвесторы начали массово продавать акции Norse Atlantic. В среду, 25 ноября, по итогам торгов на фондовой бирже Осло бумаги компании потеряли около 85% стоимости. Такое падение отражает опасения инвесторов, что перевозчик не сможет продолжать деятельность без экстренной финансовой помощи.

Одной из главных причин кризиса стало резкое подорожание авиационного топлива. На фоне войны вокруг Ирана и перебоев с поставками энергоносителей расходы авиакомпаний значительно выросли.

Особенно чувствительно это для перевозчиков, выполняющих дальнемагистральные рейсы, поскольку топливо составляет существенную часть их операционных затрат.

Для бюджетной авиакомпании ситуация осложняется необходимостью поддерживать сравнительно низкие цены на билеты.

Проблемы начались не вчера

Финансовые трудности Norse Atlantic возникли задолго до нынешней остановки рейсов. Еще в июле 2026 года компания начала официальный процесс поиска стратегических вариантов развития бизнеса, включая возможную продажу или слияние. Кроме того, руководство вело переговоры о передаче части самолетов другим авиакомпаниям по договорам аренды с экипажем. Такая модель позволяет получать доход от эксплуатации воздушных судов без необходимости самостоятельно продавать билеты на каждый выполняемый рейс.

Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост расходов и стабилизировать финансовое положение перевозчика.

В среду также состоялась информационная встреча с держателями облигаций Norse Atlantic Airways на сумму 52 миллиона долларов. Теперь руководство пытается договориться с инвесторами о финансировании, которое позволило бы избежать банкротства.

Что это означает для пассажиров?

Главное непосредственное последствие кризиса — отмена рейсов. По официальному сообщению компании, все полеты, запланированные на 26 ноября, приостановлены. Когда и на каких условиях они могут возобновиться, пока неизвестно. Norse Atlantic принесла пассажирам извинения за возникшие неудобства.

Пассажирам, имеющим билеты на ближайшие даты, следует проверять статус рейса непосредственно у авиакомпании и следить за официальными сообщениями. Если перелет отменен, важно сохранять подтверждение бронирования, сообщения перевозчика и документы о дополнительных расходах.

В зависимости от маршрута и обстоятельств отмены могут применяться европейские правила защиты авиапассажиров. Однако при возможном банкротстве фактическое получение возврата может оказаться сложнее, поэтому имеет значение и способ оплаты билета, включая возможность оспорить платеж через банк.

Почему эта история важна для Латвии?

В 2025 году Norse Atlantic открыла в Риге офис, ставший центром оперативного управления авиакомпании. Это связывает финансовые проблемы перевозчика с латвийской авиационной отраслью, хотя основные маршруты Norse Atlantic выполняются за пределами Латвии.

Ранее компания также заявляла о намерении организовать прямые перелеты между Ригой и Нью-Йорком. Предполагалось, что такой маршрут сможет улучшить транспортную доступность Латвии для пассажиров, направляющихся в США. Однако запуск маршрута оставался планом, а не действующим регулярным сообщением.

На фоне нынешнего финансового кризиса перспективы его реализации становятся крайне неопределенными.

При этом компания пока не сообщила, что произойдет с рижским офисом, его сотрудниками и дальнейшей работой центра оперативного управления.

Что известно о Norse Atlantic?

Авиакомпания была основана в Норвегии в марте 2021 года, а выполнять пассажирские рейсы начала в 2022 году. Ее бизнес-модель ориентирована прежде всего на доступные дальнемагистральные перелеты между Европой и другими регионами мира, включая Северную Америку.

Кроме регулярных рейсов, компания занимается чартерными перевозками, грузовыми операциями и предоставляет самолеты вместе с экипажами другим перевозчикам.

Флот Norse Atlantic состоит из 12 широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner. Эти самолеты предназначены для дальних перелетов и требуют значительных расходов на эксплуатацию и обслуживание.

Удастся ли избежать банкротства?

Дальнейшая судьба Norse Atlantic зависит от переговоров с инвесторами и кредиторами. Руководство допускает возможность поглощения компании при условии, что новый собственник обеспечит необходимое финансирование. Но пока соглашение не заключено, а перевозчик не сообщил о наличии достаточных средств для восстановления работы.

Следовательно, нынешняя приостановка полетов может оказаться как временной мерой, так и первым шагом к окончательному прекращению деятельности.

Для пассажиров и сотрудников компании ключевым станет решение о финансировании, которого руководство пытается добиться в срочном порядке.