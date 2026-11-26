В Германии сотрудники Amazon готовятся к забастовкам в самый разгар распродаж «черной пятницы», которая в этом году приходится на 27 ноября. Профсоюз Verdi призвал работников 11 логистических центров прекратить работу, требуя коллективных договоров, достойной оплаты труда и улучшения условий на складах. Компания отвергает обвинения в чрезмерном контроле сотрудников и уверяет, что сможет обеспечить доставку заказов.

В Германии назревает крупный трудовой конфликт в один из самых прибыльных периодов года для интернет-торговли. Профсоюз Verdi призвал сотрудников Amazon провести забастовки на 11 складах компании во время распродаж «черной пятницы».

Акции приурочены к 27 ноября — дню, когда интернет-магазины традиционно предлагают масштабные скидки, а количество заказов резко возрастает.

Цель профсоюза — заставить американского гиганта электронной коммерции заключить юридически обязательные коллективные договоры, регулирующие оплату труда и условия работы сотрудников в Германии.

Где пройдут забастовки?

По информации Verdi, акции должны затронуть 11 логистических центров Amazon в разных регионах Германии. Среди них предприятия в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Дортмунде, Верне, Райнберге, Мёнхенгладбахе, Франкентале, Гере, Грабене, Кобленце и Ахиме.

Выбор даты не случаен. В период «черной пятницы» и предрождественских распродаж нагрузка на склады и службы доставки особенно высока. Организаторы рассчитывают, что остановка работы части сотрудников в столь важный для торговли момент усилит давление на руководство компании.

При этом сам призыв к забастовке не означает, что все работники перечисленных складов прекратят работу.

Почему сотрудники Amazon недовольны зарплатами?

Профсоюз Verdi уже много лет добивается от Amazon признания отраслевых коллективных договоров, действующих в немецкой розничной и почтовой торговле. По мнению представителей работников, существующих зарплат зачастую недостаточно для покрытия повседневных расходов.

Кроме того, профсоюз указывает на высокую физическую нагрузку сотрудников логистических центров. Работа на складах предполагает повторяющиеся движения, перемещение тяжелых товаров и выполнение большого количества операций в условиях жестких временных нормативов.

Verdi требует не только улучшения оплаты труда, но и отдельного соглашения об обеспечении безопасных и здоровых условий работы.

Представитель федерального руководства профсоюза Сильке Циммер заявила, что сотрудники продолжают добиваться коллективных договоров, несмотря на давление со стороны работодателя.

Работников контролируют на каждом шагу?

Еще одна претензия Verdi связана с применением цифровых технологий для контроля сотрудников. Профсоюз утверждает, что около 40 тысяч работников Amazon в Германии находятся под постоянным наблюдением с использованием цифровых средств отслеживания рабочих операций.

По мнению организации, такая практика создает дополнительное психологическое давление и позволяет контролировать практически каждое действие персонала.

Amazon категорически отвергает обвинения. Представители компании заявляют, что никаких специальных цифровых устройств слежения за работниками не используется. При этом Amazon признает применение обычных для логистической отрасли систем учета и управления товарами. Компания утверждает, что благодаря организации производственных процессов сотрудники получают посильную рабочую нагрузку.

Таким образом, профсоюз и работодатель существенно расходятся в оценках условий труда и применяемых методов контроля.

Что отвечает Amazon?

Компания заявляет, что регулярно увеличивает зарплаты сотрудников и предлагает конкурентоспособные условия работы. По ее данным, средняя начальная оплата труда на немецких предприятиях Amazon составляет 16,66 евро в час.

Руководство также подчеркивает, что более половины работников компании в Германии имеют стаж свыше пяти лет. На время сезонного увеличения заказов Amazon дополнительно привлекает около 13 тысяч временных сотрудников.

Представители компании уверяют, что подготовились к повышенной нагрузке и смогут обеспечить надежную доставку даже во время забастовок.

При этом Amazon не соглашается с требованием профсоюза признать отраслевые коллективные договоры.

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Забастовки пройдут не только в Германии

Немецкие акции являются частью международной кампании Make Amazon Pay — «Заставьте Amazon платить». Ее координирует международная федерация профсоюзов UNI Global Union.

Участники кампании требуют от Amazon улучшения условий труда, соблюдения прав сотрудников и более ответственного отношения к работникам. Подобные акции проводятся в разных странах и уже стали традиционными в период «черной пятницы».

Организаторы считают, что именно во время крупных распродаж особенно заметна зависимость интернет-торговли от сотрудников складов, сортировочных центров и служб доставки.

Задержатся ли заказы покупателей?

Пока неизвестно, насколько массовыми окажутся нынешние забастовки и повлияют ли они на сроки доставки. Amazon заявляет, что располагает достаточными ресурсами для выполнения заказов и не ожидает серьезных сбоев.

Однако если значительное количество работников отдельных логистических центров прекратит работу, обработка некоторых отправлений потенциально может замедлиться.

Для покупателей в Латвии это тоже может иметь значение, поскольку часть заказов из немецкого Amazon отправляется через логистические центры Германии. Тем не менее оснований утверждать, что доставка в Латвию обязательно задержится, пока нет.

Покупателям стоит ориентироваться на сроки, указанные при оформлении конкретного заказа, и отслеживать его фактический статус.

Главный вопрос теперь заключается в том, насколько масштабной окажется забастовка в один из наиболее напряженных для интернет-торговли дней года и сможет ли профсоюз добиться новых переговоров с руководством Amazon.