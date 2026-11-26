Премьер грозит сократить пособия для детей и инвалидов, иначе, мол, мы не вытянем. Однако в то же самое время в недрах Министерства финансов появился документ, где ситуация выглядит совершенно иным образом. Где же истина?

Текущая бюджетно-фискальная траектория Латвии, описание которой скрепил своей подписью занимавший на начало ноября (когда подавался документ) пост министра финансов Марис Кучинскис, характеризуется вполне управляемым и временным расширением дефицита, вызванным отнюдь не структурным кризисом, а целевыми инвестициями в безопасность и инфраструктуру, а также выполнением социальных обязательств.

Представленные данные Министерства финансов и Государственной кассы позволяют сделать обоснованный вывод о том, что введение мер жёсткой экономии — секвестра бюджета и резкого урезания расходов — в среднесрочной перспективе является экономически нецелесообразным.

В 2026 году дефицит удерживается в пределах Маастрихтского критерия Евросоюза — на уровне 2,9% ВВП. Прогнозируемый же рост дефицита в 2027–2029 годах (до пиковых 5,4% в 2028 году) имеет чёткую целевую природу: он обусловлен графиками авансирования и закупок вооружений (оборонный бюджет на уровне 5% ВВП) и реализацией крупных инфраструктурных проектов при софинансировании из фондов ЕС, включая Rail Baltica.

При этом расходы на остальные базовые функции государства остаются стабильными, а к 2030 году дефицит естественным образом возвращается к безопасному уровню 2,7% ВВП, причём без применения шоковых мер консолидации.

По существу, доклад Минфина предполагает не драматическое затягивание поясов, а, напротив, смягчение экономической политики.>

Так, государство гарантирует автоматическую индексацию и рост пенсий по старости соразмерно росту средних зарплат, инфляции и демографическим изменениям.

Более того, Латвия планирует планомерно сворачивать временные фискальные обременения: с 2028 года отменяется налог солидарности для банков, а с 2029 года восстанавливается полноценная ставка отчислений во второй пенсионный уровень (6%).

Введение же мер жёсткой экономии в этих условиях затормозило бы внутреннее потребление, снизило бы инвестиционную привлекательность финансового сектора и подорвало бы доверие граждан к пенсионной системе!

Так что хотя расчётное фискальное пространство на 2027–2030 годы действительно уходит в отрицательную зону — от минус 117,7 миллиона евро до минус 478,8 миллиона евро, а ранее принятые без финансирования решения создают дополнительную нагрузку от 425,6 до 689,5 миллиона евро, эта ситуация требует всего лишь точечной настройки. А никак не фронтального сокращения госрасходов.

Ибо даже с учётом непростой ситуации в airBaltic из Риги всегда можно будет улететь в экономически более тёплые края. И вряд ли А. Кулбергс захочет прослыть автором очередного оттока народа…