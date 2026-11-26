Российская нефтяная компания «Лукойл», оказавшаяся под американскими санкциями, договорилась о продаже своего международного бизнеса инвестиционному консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боули. Предполагаемая стоимость сделки составляет 10 миллиардов долларов. Среди покупателей — государственная инвестиционная корпорация США, которая получит долю в нефтяных активах. Однако окончательно сделка еще не завершена: ее должны одобрить американские санкционные органы.

Зарубежный бизнес российского нефтяного гиганта «Лукойл» может перейти под контроль инвестиционного консорциума с участием правительства США.

В среду, 25 ноября, американская компания Eldridge объявила о заключении соглашения по приобретению Lukoil International GmbH (LIG) — структуры, владеющей международными нефтегазовыми активами российской компании.

Консорциум возглавляет американский миллиардер Тодд Боули, председатель и генеральный директор Eldridge. По информации источников, знакомых с условиями сделки, ее стоимость оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

Главная особенность соглашения заключается в том, что покупатели намерены расплатиться не обычным денежным переводом, а акциями российских компаний, стоимость и доступность которых существенно пострадали из-за санкций.

Что именно продает «Лукойл»?

Речь идет о масштабном международном бизнесе, включающем нефтегазовые месторождения, нефтеперерабатывающие заводы, торговую инфраструктуру и сеть автозаправочных станций. По данным покупателя, международные добывающие предприятия Lukoil International работают в 11 странах и обеспечивают добычу примерно 350 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В портфель входят три крупных нефтеперерабатывающих завода:

Burgas — в Болгарии;

Zeeland — в Нидерландах;

Petrotel — в Румынии.

Совокупная мощность переработки этих предприятий составляет около 350 тысяч баррелей нефти в сутки. Кроме того, LIG контролирует международный нефтетрейдинговый бизнес Litasco и более 2000 автозаправочных станций в 16 странах.

Таким образом, потенциальные покупатели получают не отдельные предприятия, а разветвленную нефтегазовую инфраструктуру, имеющую значение для энергетических рынков Европы и других регионов.

Как можно купить нефтяные активы без прямой выплаты России?

Соглашение предусматривает обмен ценных бумаг. Консорциум передаст акции «Лукойла» и других российских компаний, операции с которыми ограничены, в обмен на весь акционерный капитал Lukoil International GmbH. Часть этих ценных бумаг ранее принадлежала западным инвесторам, которые после введения санкций и российских ограничений столкнулись с невозможностью свободно ими распоряжаться.

По предложенной схеме российская компания не получит прямой денежный платеж. При этом передаваемые ценные бумаги должны находиться на специальном ограниченном счете в течение пяти лет либо до отмены соответствующих санкций.

Такая конструкция необходима, чтобы сделка соответствовала американским санкционным требованиям и не обеспечивала российской стороне немедленного получения свободно доступных средств. Однако окончательную правовую оценку условий должен дать Минфин США.

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Почему в сделке участвует правительство США?

В состав консорциума входит U.S. International Development Finance Corporation (DFC) — американская государственная корпорация, которая занимается международными инвестициями. Помимо нее, участниками соглашения стали Eldridge, инвестиционная группа Xtellus Partners и базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах Catena Investment Holding.

По заявлению участников консорциума, DFC получит долю в международном бизнесе «Лукойла» без первоначальных затрат для американских налогоплательщиков. Это позволит правительству США участвовать в управлении активами и рассчитывать на часть будущей прибыли.

Размер доли каждого участника пока не раскрывается.

Для Вашингтона приобретение имеет не только коммерческое, но и стратегическое значение: речь идет о переходе важной энергетической инфраструктуры из-под контроля российской компании к инвесторам из США и стран-партнеров.

Почему «Лукойл» вынужден продавать бизнес?

В октябре 2025 года США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» в связи с продолжающейся войной России против Украины. Ограничения серьезно осложнили работу международного бизнеса «Лукойла», взаимодействие с финансовыми учреждениями и проведение сделок.

В результате компания начала искать покупателей для своих зарубежных предприятий. Однако продать такой масштабный бизнес оказалось непросто.

В январе 2026 года «Лукойл» объявил о соглашении с американской инвестиционной компанией Carlyle Group. Но необходимого санкционного разрешения сделка не получила и впоследствии не состоялась.

Интерес к активам проявляли и другие инвесторы.

Среди потенциальных покупателей назывались предприниматели Мутаз и Рамез аль-Хайят, имеющие деловые связи с представителями окружения Дональда Трампа. Впоследствии они также отказались от участия в сделке.

Теперь покупателем выступает консорциум, в котором присутствует непосредственно американская государственная инвестиционная структура.

Почему цена составляет 10 миллиардов долларов?

Оценка в 10 миллиардов долларов относится к предусмотренному соглашением обмену ценных бумаг. При этом международный бизнес «Лукойла» ранее оценивался значительно дороже.

По информации Reuters, стоимость зарубежного портфеля компании составляет около 16 миллиардов долларов, тогда как до введения санкций упоминались оценки порядка 22 миллиардов долларов. Разница объясняется в том числе санкционными ограничениями, неопределенностью будущей деятельности и особенностями предлагаемой схемы расчета.

Однако сравнивать эти суммы как обычную цену продажи за наличные было бы некорректно: в данном случае стоимость сделки выражена пакетом ограниченных в обращении российских ценных бумаг. Их рыночная и фактическая экономическая стоимость могут существенно различаться.

Как сделка связана с Дональдом Трампом?

Соглашение привлекло внимание не только из-за масштабов нефтяного бизнеса, но и из-за политических связей отдельных участников.

Тодд Боули, возглавляющий Eldridge, ранее поддерживал политические структуры, связанные с президентом США Дональдом Трампом. Согласно данным, изученным Reuters, в 2025 году он пожертвовал один миллион долларов комитету MAGA Inc., поддерживающему Трампа.

Кроме того, ранее интерес к активам «Лукойла» проявляли инвесторы, имевшие деловые контакты с дочерью президента Иванкой Трамп и его зятем Джаредом Кушнером.

Эти обстоятельства привлекали внимание американских СМИ к потенциальным конфликтам интересов. При этом сами по себе политические пожертвования или деловые знакомства не доказывают неправомерности сделки.

Когда зарубежные активы сменят владельца?

Несмотря на объявление соглашения, сделка еще не закрыта. Ее реализация зависит от разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое следит за соблюдением американских санкций.

Также предстоят дополнительные проверки, выполнение договорных условий и получение необходимых разрешений регулирующих органов.

По оценке Боули, завершение процесса может занять до одного года. До этого момента говорить о фактическом переходе всех международных активов «Лукойла» к новым владельцам преждевременно.

Если сделка получит необходимые разрешения, российская нефтяная компания утратит контроль над значительной частью своего зарубежного бизнеса, а американский консорциум получит крупный международный энергетический портфель.