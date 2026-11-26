Литовская столица Вильнюс планирует открыть свою первую новую линию рельсового общественного транспорта к 2040 году, возможно, с использованием системы, которая будет чем-то средним между метро и трамваем.

Об этом заявил в четверг мэр города Валдас Бенкунскас, которого цитирует LRT.

Мэр рассказал, что власти Вильнюса уже выбрали подрядчика, которому предоставили 11 месяцев на подготовку основных предварительных проектных предложений и решений, где будет подробно изложено всё – от расположения маршрута до прокладки инженерных сетей и всех требований.

"Как только мы их получим, мы сможем перейти к техническому проектированию в ближайшие годы и получить техническую документацию, которая позволит нам обсудить реализацию такого проекта", – добавил он.

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас заявил, что его министерство пересматривает Закон о реализации проектов метрополитена 2018 года и ищет пути интеграции трамвайных или метрополитеновых линий в сети городского общественного транспорта.

"Мы хотим, чтобы железнодорожный транспорт в литовских городах стал неотъемлемой частью городского общественного транспорта, как это уже давно происходит в Брюсселе, Париже и других крупных европейских городах", – сказал Таминскас.

В октябре Администрация президента Литвы также призвала возобновить обсуждение проекта строительства метро в Вильнюсе. Главный советник президента Вайдас Аугустинавичюс отметил, что следует обновить анализ затрат и выгод проекта и оценить его в контексте изменения геополитической ситуации.