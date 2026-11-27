Один из крупнейших мировых логистических операторов DHL планирует приобрести компанию Venipak, работающую в Латвии, Литве и Эстонии. Литовские власти уже разрешили сделку, однако в Латвии её ещё предстоит оценить Совету по конкуренции (KP).
Латвийский регулятор рассмотрит намерение немецкой компании DHL eCommerce International Holdings получить единоличный решающий контроль над Venipak Latvija, Venipak Lietuva и Venipak Eesti.
Что изменится после покупки Venipak
О планах DHL приобрести Venipak стало известно ещё в конце июля 2026 года. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Покупка охватывает деятельность Venipak во всех трёх странах Балтии.
После завершения сделки DHL сможет создать собственную местную логистическую сеть в регионе, используя уже действующую инфраструктуру Venipak.
При этом компания продолжит работать под привычным брендом Venipak, постепенно интегрируясь в международную логистическую систему DHL.
Согласно ранее опубликованной информации, смена руководства и сотрудников не планируется.
DHL намерена приобрести компанию у её основателя Нериюса Раудониса и включить её в подразделение DHL eCommerce.
Однако завершение сделки зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Почему сделкой заинтересовался Совет по конкуренции
В Латвии Совет по конкуренции должен определить, не приведёт ли объединение двух компаний к ограничению конкуренции на рынке доставки посылок.
DHL и Venipak работают в частично пересекающихся сегментах логистического бизнеса.
DHL занимается международной экспресс-доставкой, перевозкой грузов, экспедированием и другими логистическими услугами.
Venipak специализируется на доставке посылок внутри стран Балтии, обслуживании интернет-магазинов и доставке отправлений непосредственно получателям.
В Латвии компания доставляет посылки по адресам клиентов, в пакоматы и пункты выдачи.
При международных перевозках Venipak самостоятельно обслуживает потоки между странами Балтии, а для доставки в другие государства использует партнёрские сети.
По оценке DHL, объединение может повлиять на конкуренцию в нескольких сегментах рынка.
Речь идёт о стандартной и экспресс-доставке посылок, внутренних и международных отправлениях, в том числе между Латвией и странами Европейской экономической зоны.
Также будет оцениваться возможное влияние сделки на грузовые перевозки, экспедирование, международные логистические сети и услуги доставки на последнем этапе — непосредственно получателю.
Когда станет известно решение
Совет по конкуренции получил сообщение о планируемом объединении 12 ноября.
В обычном порядке решение должно быть принято в течение месяца — до 12 декабря.
Регулятор может разрешить сделку, запретить её либо одобрить с обязательными условиями.
Если потребуется углублённое изучение возможных последствий для рынка, срок рассмотрения может быть продлён до четырёх месяцев с момента получения сообщения.
Совет по конкуренции также приглашает участников рынка и другие заинтересованные стороны высказать своё мнение о планируемой сделке.
Предложения и замечания принимаются до 3 декабря.
При этом в Литве Совет по конкуренции уже разрешил DHL приобрести Venipak.
Под контролем Venipak около 800 пакоматов и пунктов выдачи
Venipak располагает одной из заметных логистических сетей в странах Балтии.
Компания управляет примерно 800 пакоматами и пунктами получения отправлений, а также 25 логистическими терминалами.
В группе работают около 1000 сотрудников, кроме того, с ней сотрудничают примерно 350 независимых курьеров.
В 2025 году выручка группы Venipak достигла 85,6 миллиона евро.
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 12,4 миллиона евро.
В 2026 году компания рассчитывает увеличить выручку до более чем 100 миллионов евро, а EBITDA — до 14 миллионов евро.
Как работает Venipak в Латвии
Финансовые показатели латвийского подразделения также демонстрируют рост.
В 2025 году оборот Venipak Latvija составил 25,705 миллиона евро, что на 9,4% больше, чем годом ранее.
Прибыль компании увеличилась на 40,3%, достигнув 863 550 евро.
Venipak Latvija зарегистрирована в 2011 году. Её уставный капитал составляет 2845 евро.
Согласно данным Firmas.lv, единственным владельцем латвийской компании является зарегистрированная в Нидерландах компания Venipak.
DHL работает более чем в 220 странах
Потенциальный покупатель Venipak — международная логистическая группа DHL, деятельность которой охватывает более 220 стран и территорий.
Компания предоставляет услуги доставки посылок, международных экспресс-отправлений, грузовых перевозок, складского хранения и распределения товаров.
В группе работают около 389 тысяч человек.
По итогам 2025 года выручка DHL Group составила приблизительно 82,9 миллиарда евро.
Приобретение Venipak позволит немецкому логистическому гиганту расширить собственную инфраструктуру в странах Балтии.
Для латвийского рынка это означает возможное изменение расстановки сил среди операторов доставки посылок.
Однако пока сделка не завершена. Окончательное решение о её допустимости с точки зрения конкуренции в Латвии должен принять Совет по конкуренции.
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