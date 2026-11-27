Один из крупнейших мировых логистических операторов DHL планирует приобрести компанию Venipak, работающую в Латвии, Литве и Эстонии. Литовские власти уже разрешили сделку, однако в Латвии её ещё предстоит оценить Совету по конкуренции (KP).

Латвийский регулятор рассмотрит намерение немецкой компании DHL eCommerce International Holdings получить единоличный решающий контроль над Venipak Latvija, Venipak Lietuva и Venipak Eesti.

Что изменится после покупки Venipak

О планах DHL приобрести Venipak стало известно ещё в конце июля 2026 года. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Покупка охватывает деятельность Venipak во всех трёх странах Балтии.

После завершения сделки DHL сможет создать собственную местную логистическую сеть в регионе, используя уже действующую инфраструктуру Venipak.

При этом компания продолжит работать под привычным брендом Venipak, постепенно интегрируясь в международную логистическую систему DHL.

Согласно ранее опубликованной информации, смена руководства и сотрудников не планируется.

DHL намерена приобрести компанию у её основателя Нериюса Раудониса и включить её в подразделение DHL eCommerce.

Однако завершение сделки зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Почему сделкой заинтересовался Совет по конкуренции

В Латвии Совет по конкуренции должен определить, не приведёт ли объединение двух компаний к ограничению конкуренции на рынке доставки посылок.

DHL и Venipak работают в частично пересекающихся сегментах логистического бизнеса.

DHL занимается международной экспресс-доставкой, перевозкой грузов, экспедированием и другими логистическими услугами.

Venipak специализируется на доставке посылок внутри стран Балтии, обслуживании интернет-магазинов и доставке отправлений непосредственно получателям.

В Латвии компания доставляет посылки по адресам клиентов, в пакоматы и пункты выдачи.

При международных перевозках Venipak самостоятельно обслуживает потоки между странами Балтии, а для доставки в другие государства использует партнёрские сети.

По оценке DHL, объединение может повлиять на конкуренцию в нескольких сегментах рынка.

Речь идёт о стандартной и экспресс-доставке посылок, внутренних и международных отправлениях, в том числе между Латвией и странами Европейской экономической зоны.

Также будет оцениваться возможное влияние сделки на грузовые перевозки, экспедирование, международные логистические сети и услуги доставки на последнем этапе — непосредственно получателю.

Когда станет известно решение

Совет по конкуренции получил сообщение о планируемом объединении 12 ноября.

В обычном порядке решение должно быть принято в течение месяца — до 12 декабря.

Регулятор может разрешить сделку, запретить её либо одобрить с обязательными условиями.

Если потребуется углублённое изучение возможных последствий для рынка, срок рассмотрения может быть продлён до четырёх месяцев с момента получения сообщения.

Совет по конкуренции также приглашает участников рынка и другие заинтересованные стороны высказать своё мнение о планируемой сделке.

Предложения и замечания принимаются до 3 декабря.

При этом в Литве Совет по конкуренции уже разрешил DHL приобрести Venipak.

Под контролем Venipak около 800 пакоматов и пунктов выдачи

Venipak располагает одной из заметных логистических сетей в странах Балтии.

Компания управляет примерно 800 пакоматами и пунктами получения отправлений, а также 25 логистическими терминалами.

В группе работают около 1000 сотрудников, кроме того, с ней сотрудничают примерно 350 независимых курьеров.

В 2025 году выручка группы Venipak достигла 85,6 миллиона евро.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 12,4 миллиона евро.

В 2026 году компания рассчитывает увеличить выручку до более чем 100 миллионов евро, а EBITDA — до 14 миллионов евро.

Как работает Venipak в Латвии

Финансовые показатели латвийского подразделения также демонстрируют рост.

В 2025 году оборот Venipak Latvija составил 25,705 миллиона евро, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

Прибыль компании увеличилась на 40,3%, достигнув 863 550 евро.

Venipak Latvija зарегистрирована в 2011 году. Её уставный капитал составляет 2845 евро.

Согласно данным Firmas.lv, единственным владельцем латвийской компании является зарегистрированная в Нидерландах компания Venipak.

DHL работает более чем в 220 странах

Потенциальный покупатель Venipak — международная логистическая группа DHL, деятельность которой охватывает более 220 стран и территорий.

Компания предоставляет услуги доставки посылок, международных экспресс-отправлений, грузовых перевозок, складского хранения и распределения товаров.

В группе работают около 389 тысяч человек.

По итогам 2025 года выручка DHL Group составила приблизительно 82,9 миллиарда евро.

Приобретение Venipak позволит немецкому логистическому гиганту расширить собственную инфраструктуру в странах Балтии.

Для латвийского рынка это означает возможное изменение расстановки сил среди операторов доставки посылок.

Однако пока сделка не завершена. Окончательное решение о её допустимости с точки зрения конкуренции в Латвии должен принять Совет по конкуренции.