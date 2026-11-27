В Латвии продолжается борьба за многомиллионные контракты на содержание государственных автодорог в 2027–2032 годах. Бюро по надзору за закупками (IUB) отклонило жалобы компании LAU Infra grupa, ранее известной как Latvijas autoceļu uzturētājs, и разрешило предприятию Latvijas valsts ceļi (LVC) продолжить конкурсы сразу на 11 территориях.

Как сообщает агентство LETA, спор касался условий формирования цен в предложениях участников. При этом сейчас именно LAU Infra grupa обслуживает государственные дороги во всех 19 контрактных зонах Латвии.

Почему компания пыталась оспорить конкурсы

LAU Infra grupa подала жалобы по двум закупкам, охватывающим 11 территорий.

Первая касается содержания дорог в районах Валмиеры, Айзкраукле, Екабпилса, Кулдиги и Салдуса, Балви и Лудзы, а также Резекне.

Вторая охватывает территории Добеле и Тукумса, Елгавы, Лимбажи, Талси и Вентспилса, а также Даугавпилса.

Компания оспаривала возможность объединять расходы на технологически связанные работы, указывать нулевую стоимость отдельных позиций или покрывать затраты из других источников.

По мнению заявителя, поскольку объёмы, сроки и места выполнения работ заранее точно не определены, такие условия могут привести к использованию участниками разных методов ценообразования.

В результате предложения могут оказаться несопоставимыми, что, как считала компания, создаёт риск нарушения принципа равного отношения к претендентам.

Однако Бюро по надзору за закупками не согласилось с этими доводами.

Почему жалобы отклонили

В решениях IUB говорится, что возражения LAU Infra grupa являются необоснованными.

Бюро указало, что предоставление скидок, указание нулевой стоимости и объединение расходов допустимы, если такие решения имеют обоснование.

При необходимости участники должны представить пояснения и доказательства, позволяющие обеспечить прозрачную оценку предложений.

При этом требования конкурса одинаковы для всех претендентов и не ограничивают конкуренцию.

Заказчик, в свою очередь, обязан проверить обоснованность предложенных цен и возможность их сопоставления.

Таким образом, LVC получило разрешение продолжить обе процедуры закупок.

Согласно информации Электронной системы закупок (EIS), предложения участников планируется открыть в понедельник, 30 ноября.

По первой закупке заседание назначено на 10:00, по второй — на 11:00.

Кто уже получил контракты

Всего государственная дорожная сеть разделена на 19 территорий обслуживания.

В четырёх из них победители конкурсов на период 2027–2032 годов уже определены.

В Риге и Огрском районе дороги в течение следующих пяти лет будет обслуживать компания Vizii Urban.

В Бауском районе, а также на территориях Прейли и Дагды контракты получила LAU Infra grupa.

Стоимость заключённых контрактов без НДС составляет:

Территория Победитель Сумма за пять лет Рига Vizii Urban 23,993 млн евро Огре Vizii Urban 9,998 млн евро Бауска LAU Infra grupa 8,701 млн евро Прейли и Дагда LAU Infra grupa 15,006 млн евро

Общая стоимость этих четырёх контрактов составляет 57,698 млн евро без НДС.

За другие территории конкурируют несколько компаний

Ещё по четырём территориям — Лиепая, Цесис, Мадона и Гулбене, а также Алуксне и Смилтене — предложения были открыты во второй половине июля 2026 года, но конкурсы пока не завершились.

На территории Лиепаи самое низкое предложение представила компания Hagberg — 9,35 млн евро за пять лет.

Объединение Vizii Urban и CTB предложило выполнить работы за 9,602 млн евро, а LAU Infra grupa — за 10,378 млн евро.

В Цесисском районе предложения распределились следующим образом:

Объединение Urban Grupa, в которое входят Vizii Urban и Kom-Auto, — 9,745 млн евро.

Hagberg — 10,465 млн евро.

LAU Infra grupa — 10,807 млн евро.

На территории Мадоны и Гулбене участвуют два претендента. Hagberg предложила цену 15,13 млн евро, а LAU Infra grupa — 16,15 млн евро.

В Алуксненском и Смилтенском районах Hagberg готова выполнить работы за 13,866 млн евро, тогда как предложение LAU Infra grupa составляет 14,637 млн евро.

При этом самая низкая предложенная цена ещё не означает победу в конкурсе: окончательные результаты этих закупок пока не объявлены.

Что изменится в содержании дорог

В LVC ранее поясняли, что с 2022 года услуги по повседневному содержанию государственных автодорог закупаются через открытые конкурсы.

Дорожная сеть разделена на 19 контрактных территорий. Поскольку закупки объявлялись в разное время, новые договоры будут вступать в силу в разные периоды.

Продолжительность каждого контракта составляет 60 месяцев, то есть пять лет.

В новом периоде предусмотрено комплексное повседневное содержание 1860 километров государственных автодорог.

Из них 1739 километров составляют главные государственные дороги, ещё 121 километр — региональные дороги с классом содержания A.

При комплексном обслуживании подрядчик должен обеспечивать постоянный контроль состояния дорог круглосуточно, семь дней в неделю, включая выходные и праздничные дни.

В его обязанности также входят планирование и организация работ в соответствии с условиями договора.

Кто сейчас обслуживает государственные дороги

В настоящее время все 19 контрактных территорий обслуживает LAU Infra grupa.

По итогам 2025 года оборот компании составил 97,114 млн евро, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2024 годом.

Прибыль выросла на 6,5% и достигла 7,392 млн евро.

Согласно опубликованной компанией информации, государству принадлежит 88,8% её акций, а остальные 11,2% находятся у других акционеров.

С 3 июля 2026 года акции LAU Infra grupa включены в официальный список биржи Nasdaq Riga.

Предприятие Latvijas valsts ceļi, организующее конкурсы, было создано в конце 2004 года и полностью принадлежит государству.

LVC управляет сетью государственных автодорог протяжённостью более 20 000 километров, администрирует выделенное на неё финансирование и организует государственные закупки.

После решения IUB борьба за новые пятилетние контракты на содержание дорог в 11 территориях продолжится. Кто именно будет отвечать за состояние этих дорог в 2027–2032 годах, станет известно после завершения конкурсных процедур.