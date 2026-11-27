Почти половина участников второго пенсионного уровня в Латвии по-прежнему вкладывает свои накопления в инвестиционные планы, не соответствующие их возрасту. В результате будущая пенсия может оказаться значительно меньше той, которую человек мог бы получать при более подходящей стратегии накопления.

Как сообщает агентство LETA, об этом 27 ноября рассказала руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.

По данным регулятора, за два с небольшим года ситуация заметно улучшилась. Если в июне 2024 года подходящие своему возрасту пенсионные планы выбирали только 43,4% участников второго пенсионного уровня, то к сентябрю 2026 года их доля выросла до 58,6%.

Таким образом, прирост составил 15,2 процентного пункта. Однако 41,4% участников по-прежнему находятся в инвестиционных планах, которые не соответствуют их возрасту.

Общая сумма накоплений на втором пенсионном уровне Латвии в настоящее время достигла 11,5 миллиарда евро.

Почему будущая пенсия зависит от выбранного плана

По словам Дундуре, размер будущей пенсии во многом определяется тем, как именно инвестируются пенсионные накопления.

В соответствии с принципом инвестирования на протяжении жизненного цикла молодым людям обычно подходят планы с более высоким уровнем риска и большей долей акций.

Такие вложения могут сильнее колебаться в цене, однако на длительном промежутке времени обладают более высоким потенциалом доходности.

По мере приближения пенсионного возраста риск рекомендуется постепенно снижать, увеличивая долю облигаций и банковских вкладов.

Эти инструменты обычно имеют меньший потенциал доходности, но и их стоимость колеблется не так сильно.

«Деньги, накопленные на втором пенсионном уровне, станут частью наших доходов в старости. Если до пенсии ещё несколько десятилетий, чрезмерно осторожный план может ограничить рост накоплений. В свою очередь, по мере приближения к пенсии важно уменьшать колебания их стоимости. Поэтому значение имеет не сама смена плана, а выбор подходящего именно вам плана», — подчеркнула Дундуре.

Разница может составить более 1300 евро в месяц

Банк Латвии представил модельные расчёты, показывающие, насколько сильно выбор инвестиционной стратегии способен повлиять на будущие пенсионные выплаты.

Например, нынешний 25-летний житель Латвии, выбрав подходящую возрасту инвестиционную стратегию, через 40 лет теоретически мог бы получать со второго пенсионного уровня 2378 евро в месяц.

Если он всё это время будет использовать план со средним уровнем риска, расчётная выплата составит 1468 евро.

А при выборе низкорискового плана — только 1011 евро.

Таким образом, разница между подходящей возрасту стратегией и постоянным использованием консервативного плана достигает 1367 евро ежемесячно.

По расчётам Банка Латвии, в последнем случае пенсия со второго уровня может оказаться примерно на 58% меньше.

При этом регулятор подчёркивает: речь идёт об иллюстративных расчётах, а не о гарантированных размерах будущих пенсий.

Что показывают расчёты для 35-летних и 45-летних

Даже у тех, кому уже исполнилось 35 или 45 лет, остаётся возможность существенно повлиять на размер будущих пенсионных накоплений.

Банк Латвии приводит следующие расчётные размеры ежемесячных выплат со второго пенсионного уровня в зависимости от выбранной стратегии:

Возраст сейчас Подходящая возрасту стратегия Средний риск Низкий риск 25 лет 2378 € 1468 € 1011 € 35 лет 1103 € 789 € 571 € 45 лет 467 € 406 € 320 €

Таким образом, для нынешнего 35-летнего жителя Латвии разница между подходящей возрасту стратегией и низкорисковым планом составляет 532 евро в месяц.

Для 45-летнего участника второго пенсионного уровня эта разница достигает 147 евро.

Дундуре подчеркнула, что даже в возрасте 35 и 45 лет ещё не поздно пересмотреть инвестиционную стратегию, чтобы повысить потенциальный размер будущей пенсии.

На каких предположениях основаны эти суммы

В Банке Латвии объяснили, что при моделировании использовались данные о средней заработной плате в стране, а также о среднем размере уже накопленных пенсионных средств в соответствующих возрастных группах.

Расчёты предполагают, что заработная плата и, соответственно, пенсионные взносы будут увеличиваться на 5% ежегодно.

Для инвестиционной стратегии, соответствующей возрасту, приняты следующие показатели годовой доходности:

до 55 лет — 9%;

с 55 до 60 лет — 5%;

с 60 до 65 лет — 3%.

Это модельные допущения, а не обещание, что инвестиции действительно будут приносить такую доходность.

Фактические результаты могут отличаться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, размера взносов, роста зарплат и других обстоятельств.

Латвийцы стали чаще менять пенсионные планы

В Банке Латвии отмечают, что за последние два года активность участников пенсионной системы заметно выросла.

Этому способствовало появление инвестиционных планов, рассчитанных на разные возрастные группы.

Кроме того, с июля 2024 года управляющие пенсионными накоплениями получили возможность обращаться к участникам второго пенсионного уровня и информировать их о том, насколько выбранный инвестиционный план соответствует возрасту.

После введения этой возможности ежемесячное количество переходов между пенсионными планами увеличилось примерно на треть.

Однако почти половина таких переходов происходит между планами одной категории риска. Это означает, что сама по себе смена управляющего или названия плана не обязательно приводит к выбору более подходящей стратегии.

При этом темпы улучшения ситуации постепенно замедляются.

Во второй половине 2024 года доля участников, находившихся в подходящих возрасту планах, увеличивалась в среднем на 0,73 процентного пункта ежемесячно.

В первой половине 2025 года прирост составлял 0,7 процентного пункта в месяц, а во второй половине года снизился до 0,43.

В первой половине 2026 года показатель составлял 0,5 процентного пункта, а с июня по сентябрь — уже только 0,33 процентного пункта ежемесячно.

По словам Дундуре, это свидетельствует о необходимости искать более эффективные способы информирования тех участников пенсионной системы, которые до сих пор не выбрали подходящий возрасту инвестиционный план.

Как проверить, где находятся ваши пенсионные накопления

Банк Латвии рекомендует жителям выяснить, в каком именно инвестиционном плане второго пенсионного уровня находятся их накопления, какой уровень риска предусматривает этот план и соответствует ли он их возрасту.

Для этого можно воспользоваться порталом manapensija.lv, который Банк Латвии перенял и полностью обновил.

На сайте можно сравнивать пенсионные планы, их расходы и результаты, а также знакомиться с информацией о формировании накоплений на разных этапах жизни.

Через портал доступен и переход к электронной услуге Государственного агентства социального страхования (VSAA), позволяющей узнать, какой пенсионный план выбран в настоящее время.

При этом существуют два основных подхода к управлению пенсионными накоплениями.

Одни инвестиционные планы автоматически изменяют уровень риска по мере взросления участника.

Другие предполагают, что человек самостоятельно перейдёт в более подходящий план при достижении определённого возраста.

Молодые люди думают о будущем, но этого недостаточно

Руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Артис Зейля представил результаты проведённого в этом году опроса жителей страны.

Исследование показало, что большинство молодых людей согласны с необходимостью прилагать усилия сегодня ради финансовой безопасности в будущем.

С таким утверждением согласились 57% опрошенных в возрасте от 18 до 19 лет.

Среди жителей в возрасте от 20 до 29 лет этот показатель составил 56%, а в возрастной группе от 30 до 39 лет — 58%.

Однако, как показывают данные о пенсионных планах, понимание важности накоплений далеко не всегда сопровождается выбором подходящей инвестиционной стратегии.

С 30 ноября начнётся Неделя твоей пенсии

В понедельник, 30 ноября, в Латвии стартует информационная кампания «Неделя твоей пенсии» (Tavas pensijas nedēļa), которую Банк Латвии совместно с представителями финансовой отрасли организует уже в шестой раз.

Главной темой нынешней кампании станет выбор подходящего инвестиционного плана второго пенсионного уровня.

По словам Зейли, в мероприятиях примут участие 13 организаций, включая управляющих пенсионными планами, страховые компании, финансовые и государственные учреждения.

Всего запланировано более 30 мероприятий как в очном, так и в цифровом формате.

Жителям предложат экспертные дискуссии, подкасты, семинары, занятия об инвестициях и долгосрочных накоплениях, разъясняющие видеоматериалы, статьи и практические рекомендации.

В этом году организаторы также намерены активнее сотрудничать с авторами контента в социальных сетях. Для инфлюенсеров предусмотрено отдельное мероприятие.

По словам Зейли, такая форма общения должна помочь привлечь внимание молодёжи и более широкой аудитории к вопросам пенсионных накоплений.

Кроме того, 10 декабря состоится экспертная дискуссия «Пенсионные накопления и соответствие плана возрасту: как способствовать изменениям?».

Её участники обсудят, как побудить жителей осознаннее выбирать пенсионные планы и формировать долгосрочные накопления.