Несмотря на масштабные капитальные вложения в оборону и инфраструктуру, уровень государственного долга Латвии остаётся умеренным и полностью контролируемым.

Прогнозируемый рост долга с 47% ВВП в 2026 году до 53% ВВП с последующей стабилизацией начиная с 2029 года не приведёт к превышению установленного в ЕС предельного порога в 60% ВВП. Стабилизация долговой нагрузки подтверждает, что текущая фискальная политика не угрожает долгосрочной платёжеспособности государства. Так, во всяком случае, утверждается в документе Минфина «О макроэкономических показателях, прогнозах доходов и баланса всеобщего правительственного бюджета на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы».

По данным Европейской комиссии, Евростата и Совета по фискальной дисциплине Латвии, в 2026 году уровень государственного долга республики составляет около 11 700 евро на душу населения.

Вроде бы выглядит страшно, но на фоне общеевропейской картины это очень комфортный показатель: средний уровень госдолга по ЕС превышает 81% ВВП, а 12 государств блока давно перешагнули пресловутый «Маастрихтский порог».

Для сравнения: у Греции долг превышает 140% ВВП, у Италии — 137%, у Франции — 115%, а у Бельгии и Испании — 100%. Латвия же уверенно держится в первой половине рейтинга стран Евросоюза с самой низкой долговой нагрузкой, сохраняя заметный запас прочности до установленного потолка в 60% ВВП.

Именно этот фискальный буфер позволяет Латвии привлекать дополнительное финансирование — причём без риска для макроэкономической стабильности. Даже с учётом прогнозируемого плавного роста долга до 53–54% ВВП к 2029–2030 годам страна останется в безопасной зоне!

Расходы на обслуживание долга в настоящее время являются умеренными — около 1,3% ВВП в 2026 году (почти вчетверо меньше оборонного бюджета!), а высокие кредитные рейтинги позволяют занимать на международных рынках на выгодных условиях. Последним свою оценку обновило агентство Fitch, присвоив Латвии инвестиционный рейтинг A−. Минус в нём обусловлен не зависящей от страны геополитической напряжённостью.

В общем, при дисциплинированном и целевом использовании средств государственный долг работает как эффективный инструмент развития народного хозяйства, избавляя страну от необходимости вводить чреватые социальными рисками меры жёсткой экономии.