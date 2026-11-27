Испанский экономист Пабло Эрнандес де Кос станет новым президентом Европейского центрального банка. Он сменит Кристин Лагард, которая намерена досрочно покинуть должность 7 февраля 2027 года.

Кандидатуру 55-летнего Эрнандеса де Коса поддержали лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Его соперник — бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот — европейский пост не получил, передает NOS.

Исход борьбы был почти предрешён

Шансы Кнота заметно сократились после договорённости между Германией и Францией. Для победы нидерландскому кандидату требовалась поддержка Берлина, однако немецкая сторона предпочла испанца.

Как сообщают европейские СМИ, Франция согласилась поддержать немецкого кандидата на должность главного экономиста ЕЦБ, а Германия взамен выступила за Эрнандеса де Коса.

Кто такой Пабло Эрнандес де Кос

С 2018 по 2024 год Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании и входил в Совет управляющих ЕЦБ. Позднее он стал генеральным управляющим Банка международных расчётов в Базеле — организации, обеспечивающей сотрудничество между центральными банками разных стран.

Коллеги характеризуют испанца как прагматичного и политически нейтрального специалиста. Президент немецкого Бундесбанка называл его выдающимся экономистом и банкиром.

За годы работы в испанском центробанке Эрнандес де Кос также приобрёл репутацию открытого руководителя, способного поддерживать непосредственное общение с сотрудниками.

Почему национальность кандидата имела значение

При выборе нового руководства ЕЦБ учитывались не только профессиональный опыт кандидатов, но и необходимость сохранить географический и политический баланс.

В европейских экономических дискуссиях представителей южных стран традиционно относят к «голубям». Они, как правило, выступают за более мягкую денежно-кредитную политику и осторожное повышение процентных ставок.

Представителей северных стран, включая Кнота, чаще называют «ястребами» — сторонниками более жёсткой борьбы с инфляцией и строгой бюджетной дисциплины.

Поскольку Германия претендует на пост главного экономиста ЕЦБ, назначение ещё одного представителя северной Европы президентом банка могло нарушить сложившийся баланс.

Назначение ещё предстоит оформить

Политическое решение уже принято, однако юридическая процедура пока не завершена. Европейскому совету необходимо провести консультации с Европарламентом и Советом управляющих ЕЦБ, после чего последует формальное назначение. Президент ЕЦБ избирается на восемь лет без возможности повторного срока.

Ожидается, что окончательное решение будет оформлено в декабре. Если процедура завершится в соответствии с планом, Эрнандес де Кос приступит к обязанностям после ухода Лагард 7 февраля 2027 года и станет самым молодым президентом ЕЦБ за всю историю организации.