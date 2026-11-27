С января по октябрь Государственное агентство занятости получило 36 уведомлений о коллективном увольнении работников. Если год назад работодатели заявили о планируемом увольнении 1393 человек, то в нынешнем году — уже 3009.

Вместе с тем дефицит работников частично компенсируют новые волны увольнений.

Работа: кто-то теряет, а кто-то находит

Экономист Банка Латвии Иева Опмане отмечает, что экономический рост создаёт возможности для появления новых рабочих мест, однако доступность рабочей силы определяет, насколько быстро и в каких масштабах эти возможности можно реализовать.

Оценивая нынешнюю ситуацию, экономист отмечает, что латвийский рынок труда остаётся устойчивым, несмотря на коллективные увольнения. В третьем квартале этого года уровень безработицы снизился до 6,7% экономически активного населения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Постепенно сокращается и зарегистрированная безработица. В конце октября число зарегистрированных безработных было более чем на 700 человек меньше, чем годом ранее. Более того, за год зарегистрированная безработица снизилась и в Латгалии, где летом сообщалось о реорганизации нескольких предприятий и сокращении рабочих мест.

Опмане объясняет, что эти тенденции свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе на работников. Хотя на одних предприятиях рабочие места ликвидируются, на других по-прежнему не хватает подходящих специалистов.

Экономист добавляет, что за последний год общая численность занятых даже несколько увеличилась, несмотря на сокращение населения трудоспособного возраста.

Жить стало лучше - на 80%

В свою очередь, экономист Петерис Страутиньш отмечает, что в третьем квартале этого года уровень занятости среди жителей в возрасте от 15 до 74 лет достиг 66,1%, превысив предыдущий рекорд — 65,6%, зафиксированный в третьем квартале 2019 года.

Одновременно численность экономически неактивного населения впервые за всю историю проведения обследований рабочей силы сократилась до уровня менее 400 000 человек. За год этот показатель уменьшился на 3,5%.

Экономист прогнозирует, что среднегодовая численность занятых в этом году будет немного ниже 890 000 человек, что практически соответствует показателю 2012 года. При этом он подчёркивает, что за это время покупательная способность работающих существенно выросла.

С 2012 года реальный ВВП на душу населения увеличился на 41,2%, тогда как покупательная способность зарплат после уплаты налогов выросла более чем на 80%.

Кто увольняет людей

С января по октябрь Государственное агентство занятости получило 36 уведомлений о коллективном увольнении работников. Для сравнения: за тот же период 2025 года таких уведомлений было 23.

Еще заметнее увеличилось количество сотрудников, которых могут затронуть сокращения. Если год назад работодатели заявили о планируемом увольнении 1393 человек, то в нынешнем году — уже 3009. Таким образом, количество работников, указанных в уведомлениях, выросло на 116%.

Один из примеров — международная компания цифровых услуг Concentrix, которая с 1 октября прекратила деятельность своего офиса в Даугавпилсе. Решение затронуло более 100 рабочих мест. Примечательно, что компания в свое время пришла в город при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития, а еще весной нынешнего года искала новых сотрудников.

О масштабных изменениях объявила и норвежская банковская группа DNB. В октябре банк сообщил о планах сократить около 400 штатных должностей в технологическом и сервисном подразделении. Реорганизация затронет также рижский офис, однако сколько именно сотрудников потеряют работу в Латвии, компания не уточнила.

Одна из крупнейших банковских групп региона, Swedbank, также проводит масштабную оптимизацию персонала. В общей сложности сокращения затрагивают около 500 работников, из которых примерно 100 трудятся в Латвии, Литве и Эстонии.

Людей увольняют не только частные, но и государственные предприятия. Дочерняя компания Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — нынешним летом объявила о планах уволить около 300 человек по всей Латвии.

Сокращения проходят и в портах Латвии. Их причины не меняются уже несколько лет — снижение объёмов грузоперевозок вследствие геополитической ситуации и международных санкций.

Похожая ситуация складывается и в других странах Балтии. В Эстонии телекоммуникационная компания Telia Eesti объявила о сокращении примерно 100 рабочих мест.

Разработчик программного обеспечения Pipedrive сообщил о масштабной реорганизации, в результате которой в Эстонии планируется ликвидировать 267 должностей.

Еще один пример — государственный энергетический концерн Eesti Energia. В начале ноября предприятие приступило к консультациям по вопросу сокращения 390 должностей в нескольких компаниях группы.