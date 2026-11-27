На открытом аукционе по продаже акций Eesti Post наиболее выгодное предложение представила компания AB Lietuvos paštas ("Почта Литвы"). Она готова приобрести предприятие, работающее под брендом Omniva, за сумму немногим более 115 миллионов евро.

В пятницу министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас объявил результаты аукциона по продаже Eesti Post. Компания AB Lietuvos paštas, представившая лучшее предложение, готова заплатить за Eesti Post 115 миллионов 777 евро.

Второе место заняла корпорация Posti Group, предложившая 96,2 миллиона евро.

Вице-канцлер министерства Сигрид Соомлайс заявила на пресс-конференции, что определение лучшего предложения еще не означает смену владельца. Следующим этапом станет более детальная проверка предложения оценочной комиссией, после чего министр примет решение об утверждении или отклонении результатов аукциона.

По условиям конкурса в каждом уезде должно быть не менее одного почтового отделения, которое будет открыто как минимум 5 дней в неделю и в общей сложности 25 часов.

Кроме того, почтовые услуги должны оставаться доступными и для людей, у которых нет смартфона или которые не могут сами прийти в почтовое отделение.

Как сообщал bb.lv, к приватизации готовится и Латвийская почта.