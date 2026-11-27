Литовская государственная почтовая компания Lietuvos paštas намерена приобрести эстонскую Eesti Post, работающую под брендом Omniva. За 100% акций предприятия литовская сторона предложила 115,777 млн евро, сообщает Министерство сообщения Литвы.

Как заявил министр по делам регионов и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас, предложение литовской компании оказалось самым высоким среди участников аукциона. Ее конкурент, финская Posti Group, предложил за эстонское предприятие 96,2 млн евро.

Окончательное решение еще не принято

Вице-канцлер эстонского министерства Сигрид Соомлайс подчеркнула, что определение победителя аукциона еще не гарантирует смену собственника Omniva.

Теперь предложение литовской стороны предстоит детально изучить оценочной комиссии, после чего министр должен будет утвердить или отклонить результаты аукциона.

На принятие решения отведено 20 рабочих дней. В случае одобрения результатов может быть заключен договор купли-продажи.

По словам Соомлайс, смена собственника произойдет только после выполнения всех необходимых условий сделки. Завершить этот процесс планируется в 2027 году.

Цена выросла более чем вдвое

Напомним, в начале сентября Эстония объявила публичный аукцион с закрытой подачей предложений по продаже всех принадлежащих государству акций Eesti Post.

Стартовая цена составляла 52 млн евро. Таким образом, предложение литовской почтовой компании превысило первоначальную стоимость предприятия более чем в 2,2 раза.

В случае завершения сделки один из крупнейших операторов доставки посылок в странах Балтии, работающий в том числе в Латвии, перейдет под контроль литовской государственной компании.