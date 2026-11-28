В новый путеводитель Michelin Guide Latvia 2027 включены 35 латвийских ресторанов, пишет Latvijas Avīze. По одной звезде Michelin сохранили рижские рестораны John Chef's Hall и Max Cekot Kitchen. Правда, Зелёная звезда — награда за устойчивое развитие — в этом году не была присуждена лигатненскому ресторану Pavāru māja.

Налоговые платежи предприятий, связанных с ресторанами, получившими признание Michelin, в 2025 году достигли 19,06 миллиона евро — на 22,8% больше, чем в 2023 году, когда Латвия впервые была включена в международный гастрономический путеводитель.

Однако всё далеко не так радужно. К сожалению, есть и рестораны, которые закрылись. В том числе не выжили два ресторана, включённых в путеводитель Michelin, — Barents и Tails.

«Один за другим последовали два кризиса — пандемия ковида и агрессия России против Украины. Кроме того, ситуация в отрасли сейчас намного тяжелее, поскольку во время пандемии ресторанам была доступна государственная поддержка. В Европе в целом показатели демонстрируют тенденцию к росту и уже значительно превышают уровень 2019 года, тогда как в Латвии число ночёвок иностранных гостей в гостиницах и гостевых домах по-прежнему на четверть ниже уровня 2019 года», — отмечает член правления Латвийского общества ресторанов Янис Йензис, не скрывая, что отрасль разочарована, поскольку в этом году ожидала присуждения ещё одной звезды Michelin.

На вопрос, почему Латвия лишилась своей единственной Зелёной звезды, он ответил, что это связано «с турбулентностью в самой организации Michelin, возможно, с авторскими правами, потому что в мире идёт дискуссия об этой самой номинации».

Добавим, что в последние годы растёт число ресторанов из регионов Латвии, включённых в престижный путеводитель Michelin Guide. В этом году в него вошло и популярное в Кулдиге заведение DUNA taproom & kitchen, где проводятся культурные и гастрономические мероприятия.