Почему Латвия, несмотря на многолетние дискуссии о необходимости сокращения экономических связей с Россией, продолжает обслуживать российские грузы? Предприниматель и инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис считает, что ответ следует искать в финансовых интересах бизнеса и его связях с политическими силами. В подкасте TV3 «Piķis un ģēvelis!» он призвал установить конкретный срок прекращения транзита российского зерна.

«Для них это вопрос денег»

По мнению Рунгайниса, в затянувшихся дискуссиях о перевозке российского зерна нет ничего удивительного.

«У людей есть бизнес. Люди поддерживают политические силы. Для них это вопрос денег», — говорит предприниматель.

Он считает, что государству необходимо принять принципиальное решение и установить конкретный срок, после которого перевозка российского зерна через Латвию прекратится. Это позволило бы предприятиям подготовиться к изменению условий работы.

Между тем объемы таких перевозок не только не сокращаются, но и значительно увеличиваются. По данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года через Латвию транзитом перевезли около 1,115 млн тонн российского зерна — в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Экономические связи как угроза безопасности

Рунгайнис признает, что восточное направление на протяжении столетий играло важную роль в экономическом развитии Латвии. Однако, по его мнению, нынешняя геополитическая ситуация требует пересмотра этой исторически сложившейся модели.

«Россия не хочет торговать, Россия хочет воевать. Поэтому торговля с врагом — не вариант. И вместе с этой торговлей мы покупаем коррупцию, различные виды саботажа и операции влияния», — заявил предприниматель.

Он также высказал мнение, что сотрудничество с российским бизнесом создает риски использования предпринимателей в качестве агентов влияния.

Вместе с тем вопрос о прекращении транзита российского зерна остается предметом дискуссий на государственном уровне. Правительству необходимо учитывать интересы транспортной отрасли, международные обязательства и возможные экономические последствия такого решения.

При этом важно различать импорт российского зерна для реализации на латвийском рынке и его транзит через территорию страны в другие государства. На эти операции распространяются разные ограничения.

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Вместо России — другие рынки

По мнению Рунгайниса, одна из проблем латвийской экономики заключается в том, что часть предпринимателей слишком долго сохраняла ориентацию на российский рынок вместо поиска альтернативных возможностей. Он убежден, что конкурентоспособный бизнес способен найти покупателей и партнеров в других странах.

«Предприимчивый человек всегда найдет возможность заработать», — подчеркивает Рунгайнис.

Более перспективными направлениями для латвийских предприятий он считает Европу, США, Японию, а также рынки Китая и африканских государств.

По его мнению, долгосрочный успех латвийской экономики должен зависеть не от географической близости к России, а от способности местных предприятий производить товары и предоставлять услуги, востребованные на мировом рынке.