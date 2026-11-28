Это не просто открытие очередного продуктового магазина, а попытка создать новый формат крупного супермаркета с широким ассортиментом местных и европейских продуктов.

В Риге появился первый супермаркет top! HYPE. Новый магазин открылся по адресу Карля Улманя гатве 122, на месте бывшего магазина Sky. Торговая точка будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

Новый формат призван предложить покупателям более широкий ассортимент продуктов, деликатесов и товаров повседневного спроса, объединив продукцию латвийских производителей и европейские бренды.

Открытие top! HYPER стало новым этапом развития торговой сети top!. По опубликованной информации, в проект было инвестировано около 1,5 миллиона евро. Появление нового магазина также обеспечило создание 45 рабочих мест.

Появление top! HYPER может стать заметным событием для столичного рынка продуктовой торговли, где уже работают такие крупные сети, как Rimi, Maxima и Lidl.

Новый формат предполагает сочетание широкого ассортимента местной продукции и европейских гастрономических предложений. Для торговой сети это возможность привлечь покупателей, которые хотят приобретать разные категории товаров в одном месте.

По опубликованной информации, компания рассматривает возможность дальнейшего расширения формата: в 2027 году планируется открыть ещё два магазина top! HYPER в Риге.