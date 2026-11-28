В Латвии среди работающих жителей женщин немного больше, чем мужчин, однако наиболее распространенные профессии у них заметно различаются. Мужчины чаще всего заняты квалифицированным рабочим трудом, а женщины — на должностях старших специалистов. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за третий квартал 2026 года.
В третьем квартале 2026 года в Латвии работали 897 тысяч человек. Из них 439 600 составляли мужчины, а 457 400 — женщины, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Таким образом, среди занятого населения женщины немного преобладают: на них приходится около 51% работающих, тогда как на мужчин — 49%.
Однако профессиональная структура занятости у мужчин и женщин существенно отличается.
Кем чаще всего работают мужчины?
Самой многочисленной профессиональной группой среди работающих мужчин остаются квалифицированные рабочие и ремесленники. В третьем квартале в этой категории были заняты 72 200 мужчин, или около 16,4% всех работающих мужчин. К этой группе относятся, в частности, специалисты строительных и производственных профессий, механики, электрики и другие квалифицированные работники.
На втором месте — операторы оборудования и машин, а также сборщики изделий. В этой сфере работают 66 400 мужчин.
Третью строчку занимают старшие специалисты — 64 400 человек. В эту профессиональную группу входят, например, инженеры, врачи, преподаватели и специалисты других областей, для которых обычно требуется высокий уровень профессиональной подготовки.
Среди женщин лидируют старшие специалисты
У работающих женщин картина иная.
Самая многочисленная категория — старшие специалисты. В третьем квартале к ней относились 116 800 женщин. Это примерно четверть всех занятых женщин в Латвии.
На втором месте находятся работники сферы услуг и торговли — 98 700 человек. В эту категорию входят продавцы, работники общественного питания, специалисты по уходу и обслуживанию клиентов, а также представители других профессий сферы услуг.
Еще 79 800 женщин работают в профессиональной группе специалистов, к которой относятся, в частности, специалисты среднего звена различных отраслей.
Как различается занятость мужчин и женщин?
|Мужчины
|Численность
|Квалифицированные рабочие и ремесленники
|72 200
|Операторы машин и оборудования
|66 400
|Старшие специалисты
|64 400
|Женщины
|Численность
|Старшие специалисты
|116 800
|Работники сферы услуг и торговли
|98 700
|Специалисты
|79 800
Особенно заметна разница в категории старших специалистов: женщин здесь почти в 1,8 раза больше, чем мужчин — 116 800 против 64 400.
При этом статистика описывает распределение занятых по профессиональным группам, а не уровень заработной платы или квалификации отдельных работников.
Она также не означает, что определенные профессии доступны только мужчинам или женщинам.
Что происходит на рынке труда Латвии?
В третьем квартале уровень занятости жителей в возрасте от 15 до 74 лет составил 66,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работающих увеличилось на 4900 человек. Одновременно латвийские экономисты предупреждают, что в ближайшие годы одним из главных вызовов для рынка труда может стать нехватка работников.
На фоне старения населения и демографических изменений работодателям становится все важнее привлекать и сохранять квалифицированных специалистов.
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Новые данные ЦСУ показывают, что, несмотря на близкую общую численность работающих мужчин и женщин, их распределение по профессиональным группам остается заметно различным.
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