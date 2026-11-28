В Латвии приостановили крупный аукцион по продаже 42 объектов недвижимости крестьянского хозяйства Jaunmārkundas общей площадью более 1100 гектаров. Начальная стоимость имущества составляла 3,9 миллиона евро. Причиной стало решение Сената Верховного суда, который начал рассмотрение протеста генерального прокурора по делу о неплатежеспособности владелицы хозяйства Илзе Зарини. До завершения судебного разбирательства продажа имущества остановлена.

В Латвии приостановлена продажа крупного земельного комплекса, принадлежащего крестьянскому хозяйству Jaunmārkundas в Валмиерском крае. На аукцион планировалось выставить 42 объекта недвижимости общей площадью 1100,52 гектара.

Начальная стоимость имущества составляла 3,9 миллиона евро.

Как свидетельствуют объявления в официальном издании Latvijas Vēstnesis, аукцион был остановлен после вмешательства Сената Верховного суда.

Почему остановили продажу земли?

25 ноября 2026 года Департамент гражданских дел Сената принял к рассмотрению протест генерального прокурора на решение Рижского городского суда от 1 апреля 2026 года. Этим решением был объявлен процесс неплатежеспособности Илзе Зарини, которая является одной из владелиц крестьянского хозяйства Jaunmārkundas. Сенат возбудил судебное производство и приостановил исполнение решения о неплатежеспособности до рассмотрения протеста.

В результате были остановлены и связанные с этим процессом аукционы по продаже имущества. При этом сам факт подачи протеста и приостановления судебного решения еще не означает, что оно окончательно признано незаконным. Этот вопрос предстоит разрешить Сенату.

Что собирались продать за 3,9 миллиона евро?

Крупнейшим объектом продажи стал комплекс из 42 объектов недвижимости, расположенных в нескольких волостях двух краев. В Валмиерском крае имущество находится в Матишской, Вецатской, Сельской, Сканькалнской, Ренценской, Берзайнской и Буртниекской волостях. Еще часть земель расположена в Бривземниекской волости Лимбажского края.

Общая площадь комплекса составляет 1100,52 гектара. Все объекты планировалось продать одним лотом, а не по отдельности. Начальная цена составляла 3,9 миллиона евро, шаг повышения ставки — 39 000 евро.

Аукцион стартовал 20 ноября в 13:00 и должен был завершиться 21 декабря. Однако теперь торги приостановлены на неопределенный срок, зависящий от дальнейшего судебного рассмотрения.

Остановлена продажа и другого имущества

Помимо земельного комплекса Jaunmārkundas, приостановлены еще три аукциона, связанные с имуществом Илзе Зарини.

В их числе:

Недвижимость Vecvirši в Матишской волости — земельный участок площадью 1,59 гектара с начальной ценой 14 200 евро.

в Матишской волости — земельный участок площадью 1,59 гектара с начальной ценой 14 200 евро. Квартира в Матиши на улице Валмиерас площадью 67,6 квадратного метра — начальная цена 6200 евро.

на улице Валмиерас площадью 67,6 квадратного метра — начальная цена 6200 евро. Доля в компании Matīši — 234 доли капитала, составляющие около 33% предприятия, с начальной ценой 46 609 евро.

Совокупная начальная стоимость четырех приостановленных аукционов составляет приблизительно 3,97 миллиона евро.

Организацией торгов занимался администратор процесса неплатежеспособности Марек Круцис.

Сколько должны кредиторам?

Согласно информации регистра неплатежеспособности, общая сумма заявленных и признанных требований кредиторов составляет 4,07 миллиона евро. Из них 2,03 миллиона евро приходятся на обеспеченных кредиторов, требования которых подкреплены соответствующим обеспечением. Оставшиеся 2,04 миллиона евро составляют требования необеспеченных кредиторов.

Таким образом, общая сумма требований кредиторов немного превышает совокупную начальную стоимость имущества, выставленного на приостановленные торги. Однако это не означает, что продажа обязательно принесла бы именно такую сумму: на аукционах с повышением цены окончательная стоимость определяется в ходе торгов.

Кроме того, начальная цена имущества не равнозначна сумме, которая в конечном счете поступила бы кредиторам после покрытия предусмотренных законом расходов.

Что известно о хозяйстве Jaunmārkundas?

Крестьянское хозяйство зарегистрировано в 1999 году. Согласно данным Firmas.lv, последние доступные финансовые показатели относятся к 2019 году. Тогда оборот Jaunmārkundas составил 960 033 евро, а прибыль — 6638 евро.

В числе владельцев хозяйства указаны Илзе Зариня, Уна Килпе и Ардс Килпис.

Данные о финансовом положении за 2019 год не позволяют судить о нынешних масштабах деятельности предприятия или причинах возникновения долгов.

Связанное с Зариней ООО Matīši зарегистрировано в 1992 году. По данным Firmas.lv, в прошлом году предприятие не получило доходов от основной деятельности, а его убытки составили 27 999 евро.

Что будет с землей дальше?

Дальнейшая судьба имущества зависит от решения Сената по протесту генерального прокурора. Пока исполнение решения Рижского городского суда о неплатежеспособности приостановлено, назначенные в рамках этого процесса аукционы не могут продолжаться в прежнем порядке.

Если судебное разбирательство приведет к изменению или отмене первоначального решения, это может повлиять и на дальнейшую процедуру продажи имущества. Если же основания для неплатежеспособности сохранятся, вопрос о реализации активов может возникнуть вновь.

На данный момент окончательное решение о законности первоначального судебного постановления не принято.