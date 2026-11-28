Пассажирам ирландского лоукостера Ryanair, предпочитающим не переплачивать за выбор места в самолете, придется привыкать к новым правилам. Теперь номер кресла появляется в электронном посадочном талоне лишь за три-четыре часа до вылета. Кроме того, авиакомпания сократила время, отведенное на регистрацию и сдачу багажа непосредственно в аэропорту, пишет LA.LV .

Зарегистрироваться можно заранее, а узнать свое место — нет

В последнее время Ryanair внесла сразу несколько изменений в порядок обслуживания пассажиров. С одной стороны, период бесплатной онлайн-регистрации увеличился: теперь она открывается за 72 часа до вылета вместо прежних 24 часов. С другой стороны, пассажиры, не оплатившие выбор конкретного места, больше не узнают его номер сразу после регистрации.

Новые правила распределения мест действуют с конца октября, когда авиакомпания перешла на зимнее расписание. Однако перевозчик заранее не привлекал особого внимания клиентов к этому изменению.

Теперь электронный посадочный талон автоматически обновляется примерно за три-четыре часа до отправления рейса. К этому моменту некоторые путешественники уже могут находиться по дороге в аэропорт.

Зачем авиакомпания откладывает распределение мест?

В Ryanair объясняют нововведение жалобами, поступавшими от клиентов в течение летнего сезона. Пассажиры, желавшие приобрести определенное место непосредственно в день вылета, обнаруживали, что понравившееся им кресло уже досталось кому-то другому в результате бесплатного распределения мест.

Теперь у тех, кто готов доплатить за комфорт, будет больше времени для выбора.

В авиакомпании считают, что пассажиры, согласившиеся на бесплатное случайное распределение мест, изначально не имеют особых предпочтений относительно своего расположения в салоне.

Однако для клиентов, которые рассчитывали сначала узнать номер назначенного кресла, а затем при необходимости приобрести более удобное место, новый порядок создает дополнительные неудобства.

Критики нововведения полагают, что оно будет стимулировать продажу платных мест.

Вместе летим, отдельно сидим?

Особенно ощутимыми изменения могут оказаться для супругов, родственников и компаний друзей, путешествующих вместе. Даже если билеты приобретены в рамках одного бронирования, бесплатное распределение мест не гарантирует, что взрослые пассажиры будут сидеть рядом. Теперь ясность появится лишь незадолго до вылета, когда выбор оставшихся свободных кресел может быть ограничен.

Исключение предусмотрено для семей с детьми в возрасте от двух до 11 лет: для них действуют специальные правила размещения рядом с сопровождающим взрослым. Однако это не означает, что вся семья обязательно будет сидеть вместе. На подростков и остальных взрослых такая гарантия не распространяется.

Тем, для кого принципиально важно сидеть рядом со спутником, у окна или у прохода, надежнее забронировать необходимые места заранее.

В аэропорт теперь нужно приезжать еще раньше

Еще одно изменение Ryanair касается пассажиров, путешествующих со сдаваемым багажом или нуждающихся в регистрации непосредственно в аэропорту. С 10 ноября 2026 года соответствующие стойки закрываются за 60 минут до вылета вместо прежних 40 минут. Таким образом, привычный расчет времени поездки в аэропорт может оказаться ошибочным.

Особенно важно учитывать это в преддверии рождественских и новогодних праздников, когда количество путешественников увеличивается, а прохождение аэропортовых процедур может занимать больше времени.

Что необходимо помнить пассажирам Ryanair?

Бесплатная онлайн-регистрация открывается за 72 часа и закрывается за два часа до вылета.

При покупке конкретного места зарегистрироваться можно за 60 дней до рейса.

Номер бесплатно назначенного места следует проверить в приложении Ryanair примерно за три-четыре часа до вылета.

Стойки регистрации и сдачи багажа в аэропорту закрываются за час до отправления рейса.

Посадочные талоны необходимо иметь в электронном виде в приложении авиакомпании.

Важно не путать время назначения места со сроком онлайн-регистрации: даже если номер кресла еще не появился в посадочном талоне, откладывать регистрацию до последнего момента не стоит.