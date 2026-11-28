В Латвии резко выросло производство этилового спирта: за девять месяцев 2026 года его выпустили на 41,4% больше, чем годом ранее. Однако одновременно сократились импорт спирта и объемы его использования для изготовления алкогольных напитков. Зато экспорт и поставки в другие страны Евросоюза увеличились почти наполовину. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

За первые девять месяцев 2026 года латвийские предприятия произвели 4,866 миллиона литров этилового спирта в пересчете на абсолютный алкоголь. Это на 1,426 миллиона литров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, производство выросло сразу на 41,4%, свидетельствуют опубликованные Службой государственных доходов данные об обороте подакцизных товаров.

При этом весь произведенный объем приходился на этиловый спирт. Обезвоженный спирт в Латвии в январе–сентябре не производили.

Импорт сократился, экспорт вырос

На фоне увеличения собственного производства Латвия стала ввозить заметно меньше этилового спирта из-за рубежа. За девять месяцев импорт и поступления из других стран ЕС составили 6,655 миллиона литров абсолютного алкоголя — на 32,9% меньше, чем годом ранее.

Одновременно увеличились поставки за границу. В другие страны Евросоюза и на экспорт было отправлено 3,864 миллиона литров этилового спирта. Это на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, статистика показывает разнонаправленные тенденции: собственное производство и зарубежные поставки растут, тогда как ввоз спирта снижается.

Как изменился оборот этилового спирта в Латвии Январь–сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года Производство +41,4% Импорт и ввоз из ЕС −32,9% Поставки за рубеж +46% Использование для алкогольных напитков −28,9% Реализация в Латвии +15,8%

Источник: Служба государственных доходов (СГД).

Для производства алкогольных напитков используют меньше спирта

Особенно заметные изменения произошли в производстве алкогольных напитков. За девять месяцев 2026 года на эти цели было использовано 7,02 миллиона литров абсолютного алкоголя. Годом ранее показатель достигал 9,876 миллиона литров.

Следовательно, использование этилового спирта для изготовления алкогольной продукции сократилось на 28,9%, или примерно на 2,86 миллиона литров.

В то же время объем этилового спирта, реализованного в Латвии, вырос на 15,8% — с 1,978 до 2,292 миллиона литров.

Эти цифры не следует напрямую приравнивать к потреблению крепких алкогольных напитков населением: статистика СГД отражает движение спирта на разных этапах производства и оборота.

Сами опубликованные показатели также не позволяют однозначно определить причины сокращения его использования в производстве алкогольных напитков.

После прошлогоднего спада производство восстанавливается

Рост 2026 года происходит после значительного сокращения производства спирта в предыдущем году. В 2025 году латвийские предприятия произвели 5,483 миллиона литров абсолютного алкоголя — на 32,4% меньше, чем в 2024 году.

Таким образом, нынешнее увеличение происходит на фоне сравнительно низких прошлогодних показателей. При этом уже за девять месяцев 2026 года производство достигло почти 89% объема, выпущенного за весь 2025 год.

Окончательные итоги года покажут, насколько устойчивым оказался рост и удастся ли предприятиям превысить прошлогодний результат.