Хорошие новости для автомобилистов Латвии: за последнюю неделю ноября цены на бензин и дизельное топливо в Риге заметно снизились. Литр дизеля подешевел сразу на 6,5%, а бензина 95-й марки — на 3,5%. Теперь заправить 50-литровый бак дизельным топливом в латвийской столице обойдется более чем на 15 евро дешевле, чем в Вильнюсе. В Таллине, напротив, цены на оба вида топлива выросли.

В конце ноября Рига стала самой выгодной из трех столиц Балтии для заправки как бензином 95-й марки, так и дизельным топливом. Об этом свидетельствуют данные агентства ЛЕТА, которое еженедельно сравнивает цены на автозаправочных станциях Circle K в Риге, Вильнюсе и Таллине.

По итогам рабочей недели, завершившейся 27 ноября, бензин и дизель подешевели в Латвии и Литве. В Эстонии, напротив, оба вида топлива немного подорожали.

Сколько стоит топливо в Риге?

На АЗС Circle K на улице Краста в Риге литр бензина 95-й марки в пятницу стоил 1,656 евро. За неделю цена снизилась на 3,5%. Еще заметнее подешевело дизельное топливо — сразу на 6,5%, до 1,856 евро за литр.

Для автомобилистов, заправляющих полный бак, снижение цен уже ощутимо. Если залить 50 литров бензина, придется заплатить 82,80 евро. Такой же объем дизеля обойдется в 92,80 евро.

При этом дизель по-прежнему стоит дороже бензина: разница составляет 20 центов за литр.

Где топливо дешевле всего в странах Балтии?

По состоянию на пятницу, 27 ноября, цены на АЗС Circle K выглядели следующим образом:

Город Бензин АИ-95 Дизель Рига 1,656 € 1,856 € Вильнюс 1,699 € 2,159 € Таллин 1,699 € 1,999 €

Цены указаны за один литр.

Таким образом, бензин в Риге дешевле, чем в двух соседних столицах, на 4,3 цента за литр.

Гораздо заметнее различия в стоимости дизельного топлива. В Вильнюсе литр дизеля стоит на 30,3 цента дороже, чем в Риге, а в Таллине — на 14,3 цента.

При заправке 50-литрового бака разница составит 15,15 евро по сравнению с Вильнюсом и 7,15 евро по сравнению с Таллином.

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Как изменились цены у соседей?

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю стоимость бензина 95-й марки за неделю снизилась на 2,3%, до 1,699 евро за литр. Дизель подешевел на 1,8%, однако остался самым дорогим среди трех столиц — 2,159 евро за литр.

В Таллине ситуация противоположная. Бензин подорожал на 1,2%, до 1,699 евро, сравнявшись по стоимости с Вильнюсом. Дизельное топливо прибавило 0,3% и теперь стоит 1,999 евро за литр.

Таким образом, в конце ноября литр дизеля в эстонской столице вновь приблизился к отметке два евро.

А что с ценами на автогаз?

Цены на автомобильный газ за неделю снизились в Риге и Таллине, но остались неизменными в Вильнюсе.

В латвийской столице автогаз подешевел на 0,9%, до 1,125 евро за литр. В Таллине снижение составило 1,7%, до 1,039 евро. В Вильнюсе литр автогаза по-прежнему стоит 1,119 евро.

Таким образом, в отличие от бензина и дизеля, автогаз в Риге сейчас самый дорогой среди трех столиц, хотя разница с Вильнюсом составляет всего 0,6 цента.

Означает ли это, что в Риге везде дешевле?

Приведенные данные отражают стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях Circle K по состоянию на 27 ноября. Они позволяют сравнивать недельную динамику, но не являются средними ценами по всей стране.

На других заправках стоимость топлива может отличаться в зависимости от региона, сети, программы лояльности и действующих скидок.

Тем не менее общая тенденция последней недели очевидна: автомобилисты Риги получили заметное снижение цен, особенно на дизель, тогда как в Таллине топливо немного подорожало.