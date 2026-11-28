Хорошие новости для автомобилистов Латвии: за последнюю неделю ноября цены на бензин и дизельное топливо в Риге заметно снизились. Литр дизеля подешевел сразу на 6,5%, а бензина 95-й марки — на 3,5%. Теперь заправить 50-литровый бак дизельным топливом в латвийской столице обойдется более чем на 15 евро дешевле, чем в Вильнюсе. В Таллине, напротив, цены на оба вида топлива выросли.
В конце ноября Рига стала самой выгодной из трех столиц Балтии для заправки как бензином 95-й марки, так и дизельным топливом. Об этом свидетельствуют данные агентства ЛЕТА, которое еженедельно сравнивает цены на автозаправочных станциях Circle K в Риге, Вильнюсе и Таллине.
По итогам рабочей недели, завершившейся 27 ноября, бензин и дизель подешевели в Латвии и Литве. В Эстонии, напротив, оба вида топлива немного подорожали.
Сколько стоит топливо в Риге?
На АЗС Circle K на улице Краста в Риге литр бензина 95-й марки в пятницу стоил 1,656 евро. За неделю цена снизилась на 3,5%. Еще заметнее подешевело дизельное топливо — сразу на 6,5%, до 1,856 евро за литр.
Для автомобилистов, заправляющих полный бак, снижение цен уже ощутимо. Если залить 50 литров бензина, придется заплатить 82,80 евро. Такой же объем дизеля обойдется в 92,80 евро.
При этом дизель по-прежнему стоит дороже бензина: разница составляет 20 центов за литр.
Где топливо дешевле всего в странах Балтии?
По состоянию на пятницу, 27 ноября, цены на АЗС Circle K выглядели следующим образом:
|Город
|Бензин АИ-95
|Дизель
|Рига
|1,656 €
|1,856 €
|Вильнюс
|1,699 €
|2,159 €
|Таллин
|1,699 €
|1,999 €
Цены указаны за один литр.
Таким образом, бензин в Риге дешевле, чем в двух соседних столицах, на 4,3 цента за литр.
Гораздо заметнее различия в стоимости дизельного топлива. В Вильнюсе литр дизеля стоит на 30,3 цента дороже, чем в Риге, а в Таллине — на 14,3 цента.
При заправке 50-литрового бака разница составит 15,15 евро по сравнению с Вильнюсом и 7,15 евро по сравнению с Таллином.
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Как изменились цены у соседей?
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю стоимость бензина 95-й марки за неделю снизилась на 2,3%, до 1,699 евро за литр. Дизель подешевел на 1,8%, однако остался самым дорогим среди трех столиц — 2,159 евро за литр.
В Таллине ситуация противоположная. Бензин подорожал на 1,2%, до 1,699 евро, сравнявшись по стоимости с Вильнюсом. Дизельное топливо прибавило 0,3% и теперь стоит 1,999 евро за литр.
Таким образом, в конце ноября литр дизеля в эстонской столице вновь приблизился к отметке два евро.
А что с ценами на автогаз?
Цены на автомобильный газ за неделю снизились в Риге и Таллине, но остались неизменными в Вильнюсе.
В латвийской столице автогаз подешевел на 0,9%, до 1,125 евро за литр. В Таллине снижение составило 1,7%, до 1,039 евро. В Вильнюсе литр автогаза по-прежнему стоит 1,119 евро.
Таким образом, в отличие от бензина и дизеля, автогаз в Риге сейчас самый дорогой среди трех столиц, хотя разница с Вильнюсом составляет всего 0,6 цента.
Означает ли это, что в Риге везде дешевле?
Приведенные данные отражают стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях Circle K по состоянию на 27 ноября. Они позволяют сравнивать недельную динамику, но не являются средними ценами по всей стране.
На других заправках стоимость топлива может отличаться в зависимости от региона, сети, программы лояльности и действующих скидок.
Тем не менее общая тенденция последней недели очевидна: автомобилисты Риги получили заметное снижение цен, особенно на дизель, тогда как в Таллине топливо немного подорожало.
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