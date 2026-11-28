Премьер грозит сократить пособия для детей и инвалидов, иначе, мол, мы не вытянем. Однако в то же самое время в недрах Министерства финансов появился документ, где ситуация выглядит совершенно иным образом. Где же истина?

Правительство Андриса Кулбергса, прежде чем приступить к трудам в новом составе, заявило, что рост валового внутреннего продукта в текущем году прогнозируется на уровне 2,4%, что на 0,4 процентного пункта выше июньского прогноза Минфина.

«Инфляционная динамика до сих пор была благоприятнее, чем прогнозировалось ранее», — также обрадовала исполнительная власть. Потому по итогам года инфляция может составить 3,4%. Весьма умеренно по сравнению с теми двузначными цифрами, что зияли во времена правления А. К. Кариньша и Ко!

«Прогнозы разработаны на основе консервативных допущений и в условиях высокой неопределённости», — оговаривается в документе «О макроэкономических показателях, прогнозах доходов и баланса всеобщего правительственного бюджета на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы».

Тем не менее в следующем году ожидается, что среднемесячная зарплата занятых в народном хозяйстве впервые превысит символический барьер в 2000 евро до уплаты налогов. Рост предполагается и в дальнейшем: с 2011 евро в 2027 году до 2361 евро в 2030 году. То есть к концу десятилетия латвийцы будут зарабатывать почти вдвое больше, чем в последнем довоенном, 2021 году, — 1277 евро.

Если отбросить бедную провинцию, так статистика выглядит еще лучше. В текущем году средняя зарплата до уплаты налогов в Риге достигла 2068 евро, вплотную приблизившись к показателям Португалии (2020–2070 евро) и превысив показатели Греции.

Разумеется, всё это, что называется, — средняя температура по больнице. Итоговая цифра формируется с учётом окладов, предположим, санитарки в больнице, работающей за минималку (в 2027 году планируется 820 евро брутто), и председателя правления Латвийских общественных медиа (в 2025 году — 9156 евро до уплаты налогов).

Естественно, сама по себе зарплата ни о чём не говорит, важен уровень цен в стране. Две «штуки», предположим, в Польше — это даже очень хорошая, гораздо выше медианной (1700–1800 евро), зарплата. В Люксембурге, в свою очередь, минимальная зарплата для неквалифицированных работников составляет 2771,33 евро.

А вот наша потребительская корзина, пожалуй, единственная выполнила пожелание всё того же господина Кариньша приблизиться к уровню северных государств. Поэтому шикарно жить на обещанные суммы отнюдь не получится…