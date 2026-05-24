В Риге открылась выставка художницы Майи Табаки «Композиция»

Дата публикации: 24.05.2026
Работа Майи Табаки

Работа Майи Табаки

В Риге, в галерее Daugava, открылась выставка известной латвийской художницы Майи Табаки. Экспозиция рассказывает о разных этапах ее творчества — от знаменитых театральных и фантазийных работ до новых цветочных полотен.

Творчество Майи Табаки часто сравнивают с фильмами Федерико Феллини — в ее картинах реальность переплетается со снами, воспоминаниями и вымыслом. Но художница всегда подчеркивала, что для нее живопись — это не кино и не театр, а отражение личных эмоций, опыта и внутреннего мира.

Особое место на выставке займут новые работы с цветами — розами, тюльпанами и ирисами. После тяжелого периода, связанного с уходом за супругом, Майя Табака почти перестала писать. Однако после получения Премии Пурвитиса за вклад в искусство она вновь вернулась к мольберту и сегодня снова рисует каждый день.

Организаторы отмечают, что интерес к творчеству художницы остается огромным уже несколько десятилетий. Ее выставки по-прежнему собирают большое количество посетителей, а новые картины вызывают интерес как у коллекционеров, так и у простой публики.

По мнению редакции, эта выставка станет одним из самых ярких культурных событий сезона и символом вдохновляющего возвращения художницы к творчеству.

Выставка продлится до 27 июня.

Автор - Ольга Стопинская
