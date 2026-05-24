Во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» роль Джинни Уизли сыграет другая актриса 0 44

Культура &
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актриса Грейси Кокрейн

Грейси Кокрейн

Компания HBO готовит изменения во втором сезоне сериала Гарри Поттер. Стало известно, что 12-летняя актриса Грейси Кокрейн не вернется к роли Джинни Уизли после первого сезона проекта.

Причины ухода юной актрисы официально не раскрываются. Семья Грейси сообщила лишь о «непредвиденных обстоятельствах», из-за которых было принято решение покинуть проект. Родители актрисы поблагодарили съемочную группу за сотрудничество, а представители HBO поддержали это решение.

В заявлении семьи отмечается, что участие в съемках стало для Грейси важным и запоминающимся опытом, а работа над сериалом подарила ей возможность стать частью знаменитой волшебной вселенной.

Премьера первого сезона сериала Гарри Поттер ожидается в декабре 2026 года. Продолжение планируют начать снимать уже осенью, поэтому студия приступила к поискам новой исполнительницы роли Джинни Уизли. По данным СМИ, именно этот персонаж станет значительно важнее для сюжета во втором сезоне и дальнейших экранизациях книг Джоан Роулинг.

Ранее роль Джинни Уизли в кинофраншизе исполняла Бонни Райт, благодаря которой персонаж стал одним из самых узнаваемых в истории Поттерианы.

#культура #сериал #Гарри Поттер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
