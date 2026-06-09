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Диана Арбенина выпустила первый сольный рэп-альбом «Rap for mama» 0 38

Культура &
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Певица Диана Арбенина

В альбом вошло 10 рэп-треков, включая ранее вышедший трек The Punisher, а также коллаборацию с «Непоседами».

Название родилось благодаря дочке Марте: она собрала для мамы плейлист с любимыми рэп-треками и назвала его «Рэп для мамы». Это стало отправной точкой нового творческого пути. Альбом открывается записью телефонного разговора Дианы с ее мамой, где певица интересуется ее мнением об альбоме.

«Я очень довольна, - признается Диана Арбенина. - Я вообще не ожидала, что меня вынесет в этот жанр. Я прямо растворяюсь в этой работе».

Самый честный вердикт альбому дала сама Диана: «Да, это жёсткий вайб. Не обломаешься — будет в кайф».

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#культура #музыка #творчество #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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