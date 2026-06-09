Знаменитый режиссер Квентин Тарантино известен не только своими культовыми картинами, но и откровенными высказываниями о современном кино. На этот раз постановщик рассказал, какой фильм сумел произвести на него сильное впечатление за последние несколько лет.

По словам Тарантино, среди множества просмотренных новинок лишь один проект действительно заслужил его особое внимание. Речь идет о криминальном триллере "Лаковый кусок" (The Rip), в котором главные роли исполнили Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Картина рассказывает о группе полицейских из Майами, которые оказываются втянутыми в опасную историю после обнаружения крупной суммы денег.

Режиссер отметил, что сегодня его редко удается удивить новыми фильмами, однако "Лаковым кусок" стал исключением. По его словам, создателям удалось создать напряженную атмосферу и предложить зрителям историю, которая удерживает внимание до самого финала.

Триллер снял режиссер Джо Карнахан, известный по работе над криминальными и остросюжетными проектами. Помимо Аффлека и Деймона, в актерский состав вошли Кайл Чендлер, Тейяна Тейлор, Саша Калле и другие.

Примечательно, что столь высокая оценка со стороны Тарантино прозвучала на фоне его довольно критического отношения к современному кинематографу. Поэтому похвала в адрес фильма стала для многих зрителей дополнительным поводом обратить внимание на этот фильм.

Напомним, что "Лаковый кусок" вышел на платформе Netflix в начале 2026 года и стал очередным совместным проектом Бена Аффлека и Мэтта Деймона, которые не только сыграли главные роли, но и выступили его продюсерами.