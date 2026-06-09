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На Агенскалнском рынке пройдет серия мероприятий «Балтийский торговый путь» 0 39

Культура &
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агенскалнский рынок

Цикл мероприятий откроется 13 и 14 июня литовской ярмаркой «Braļukas» и концертом приглашенных литовских артистов. Будет предложена традиционная программа мероприятий – от танцев до конкурса холодных супов.

В ярмарке примут участие более 40 литовских торговцев, предлагающих продукты питания и ремесленные изделия, характерные для страны и культуры: копчености, сыры, хлеб на натуральной закваске, шакотис, сухофрукты и овощи, чаи, комбучу, имбирные напитки, натуральные газированные соки, специи, соусы и другие продукты, характерные для Литвы.

В свою очередь, литовские ремесленники привезут керамику, ювелирные изделия, плетеные корзины, изделия из дерева, шерстяные изделия, натуральную косметику и другие полезные вещи.

13 июня с 16:00 до 18:00 состоится концерт литовских музыкантов во дворе Агенскалнского рынка. В программе — выступления современных фолк-музыкантов из Литвы: Петунии и Рокса Кашеты.

Петуния — известная литовская певица и автор песен, сотрудничавшая с латвийской группой «Tautumeitas». Артистка выступит с акустической программой на рынке Агенскалнс. Рокс Кашета, в свою очередь, — литовский фолк-музыкант, чье творчество уходит корнями в культурное наследие Дзукии, с особым вниманием к местному диалекту.

Культурную программу дополнят выступления танцевальной группы «Bijūnas» латышско-литовской общины, молодежной группы народных танцев «Saule» и песенного квартета «Labirintai».

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#культура #музыка #традиции #ярмарка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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