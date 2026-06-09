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Рига станет городом будущего: в Латвии начались съёмки международной психологической драмы 0 91

Культура &
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото со съемок фильма
ФОТО: пресс-фото

В латвийской столице стартовали съёмки художественного фильма «Тонкие струны безумия» («Strokes of Madness»). Международный проект расскажет историю молодого музыканта, теряющего связь с реальностью, а действие картины будет разворачиваться в футуристическом городе, созданном по мотивам Риги.

Рига стала одной из главных съёмочных площадок нового бельгийско-нидерландского фильма «Тонкие струны безумия». Работа над картиной уже началась, а съёмки в латвийской столице продлятся до конца июня.

Проект реализует бельгийская студия Menuetto Film совместно с партнёрами из Бельгии и Нидерландов. Организацию съёмочного процесса в Латвии обеспечивает киностудия Mistrus Media.

Создателями фильма являются Ландер Хавералс и Доминик ван Малдер. По их замыслу, действие истории происходит в футуристическом городе будущего, визуальный образ которого вдохновлён Ригой.

Главный герой картины — молодой скрипач Вольф. По мере развития событий он всё больше теряет связь с реальностью, а его родным и близким приходится искать способы помочь ему справиться с внутренним кризисом.

Фильм описывается как психологическая драма, затрагивающая темы любви, искусства, душевных расстройств и стремления к совершенству. Для режиссёра эта история имеет и личное значение: в её основе лежат переживания, связанные с потерей младшего брата.

Главную роль исполнит молодой бельгийский актёр Тибо Домс. В фильме также снимаются Дара Огунтуби, Янне Десмет и Вим Вилларт.

В создании картины участвуют и латвийские специалисты. Над визуальным оформлением работает художник Карлис Утинанс вместе с бельгийским коллегой Хендриком ван Кетсом, музыку пишет композитор Томс Ауниньш.

Для латвийской киноиндустрии участие в международных проектах означает не только дополнительную занятость для местных специалистов, но и возможность показать Ригу зарубежной аудитории в новом визуальном образе.

В съёмочной группе задействованы десятки профессионалов из Латвии — от продюсеров и организаторов производства до художников, реквизиторов и технических специалистов. Продюсерами проекта в Латвии выступают Дарта Вийгриезе, Инесе Бока-Грубе и Гинт Грубе из студии Mistrus Media.

После завершения рижского этапа съёмок работа над фильмом продолжится в рамках международного производства, объединяющего кинематографистов сразу нескольких европейских стран.

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#Рига #Латвия #культура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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