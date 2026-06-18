Французская продюсерская компания Iconoclast приобрела права на книгу «Ограбление в Лувре» (A Grab at the Louvre), в которой три журналиста из Le Parisien, Le Monde и Paris Match описали похищение драгоценностей из Лувра, основываясь на секретных документах и материалах следствия.

На основе книги будет снят полнометражный фильм, его режиссером выступит Ромен Гаврас, известный клипами для M.I.A., Канье Уэста и Jay-Z, а также комедией «Жертвоприношение» (2025). Выход фильма запланирован на 2028 год. На эту же книгу приобрел права британский продюсер, имя которого пока не называется. Он планирует снять документальный сериал.

Напомним, что в октябре прошлого года двое грабителей в масках проникли в Лувр, разбили витрины и похитили восемь исторических драгоценностей на сумму около €88 млн. Украшения до сих пор не найдены, несколько подозреваемых задержаны.