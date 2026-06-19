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Марии-Антуанетте продолжают писать письма спустя почти два с половиной века после ее смерти 0 45

Культура &
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марии-Антуанетте продолжают писать письма

Марии-Антуанетте продолжают писать письма

Знаменитый дворцово-парковый ансамбль Фонтенбло во Франции предложил поклонникам истории необычный способ прикоснуться к прошлому. В рамках проекта «Берите перья и пишите Марии-Антуанетте» все желающие могут отправить письмо легендарной французской королеве, казненной во время Великой французской революции.

Неожиданно для организаторов инициатива вызвала огромный интерес. За время проведения акции в адрес Марии-Антуанетты уже поступило более четырех тысяч посланий из разных стран мира. Многие участники относятся к этой своеобразной исторической игре весьма серьезно: письма нередко начинаются традиционным обращением «Ваше Величество» и выдержаны в духе придворного этикета XVIII века.

Написать послание можно непосредственно в Фонтенбло. Для этого в сувенирном магазине дворца воссоздали Серебряный будуар королевы, где посетители могут окунуться в атмосферу эпохи и оставить свое письмо. Однако значительная часть корреспонденции приходит обычной почтой из разных уголков планеты.

Проект приурочен к годовщине последнего пребывания в Фонтенбло королевской четы — Людовика XVI и Марии-Антуанетты. По словам организаторов, личность французской королевы и сегодня продолжает привлекать внимание миллионов людей. Ее образ давно превратился в культурный символ, сравнимый по популярности с такими легендарными фигурами, как Мерлин Монро и Фрида Кало.

Авторы проекта отмечают, что цель акции заключается не только в привлечении туристов, но и в попытке понять, каким современное общество видит одну из самых известных женщин французской истории.

Сбор писем продлится до 4 июля. В этот день в Английском парке Фонтенбло состоится большой костюмированный бал и праздничный пикник. После завершения акции специалисты изучат всю полученную корреспонденцию и выберут самые интересные, искренние и необычные послания. Лучшие из них войдут в специальный сборник, который планируется издать осенью. Выход книги будет приурочен к открытию новой выставки, посвященной придворной жизни эпохи Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

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#история #выставка #туризм #культура #королева
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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