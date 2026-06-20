«В августе прошлого года я перевернула новую страницу в своей жизни и переехала в Сайгон — на данный момент, пожалуй, самый динамичный и энергичный город в мире. Кроме того, у меня появилась возможность познакомиться с Сеулом, Токио и Бангкоком. За это время моя душа наполнилась бесчисленными удивительно красивыми и захватывающими приключениями: ночь посреди джунглей, когда экзотические животные бегают по крыше маленького дома без окон, рассвет в рыбацкой деревне, где ловят устриц и кажется, что время остановилось, горы и бирюзовое Южно-Китайское море, футуристические города с океаном, сияющим неоновыми огнями, и, самое главное, — невероятно теплые и прекрасные люди. Именно об этом и новая песня — в мире так много всего, что можно открыть, исследовать и испытать, но самое главное — делать это в правильной компании. Путешествия избавляют от ненужных вещей и ненужного эмоционального багажа, которые мешают наслаждаться жизнью, и оставляют только самое ценное», — говорит автор песни Катрина Гупало.

Искусственный интеллект не принимал участия в создании песни, она была написана настоящими музыкантами — соавтором и музыкальным продюсером Эдгарсом Вилкансом, гитаристом Армансом Варалавансом, бэк-вокалистами Сигне Айзупиете и Янисом Айзупиетисом, а также вьетнамским трубачом Нгуеном Чунгом и украинскими музыкантами — саксофонистом Ярославом Ларчиковым и тромбонистом Дмитрием Терещенко.

Летние концерты Катрины Гупало пройдут с 2 июля по 22 августа по всей Латвии.