Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Катрина Гупало выпустила сингл, созданный во Вьетнаме 0 29

Культура &
Дата публикации: 20.06.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало выпустила новый сингл

Латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало выпустила новый сингл

Латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало выпустила сингл «Summer Wind», созданный в стране вечного лета во Вьетнаме, где музыкант провела 9 месяцев.

«В августе прошлого года я перевернула новую страницу в своей жизни и переехала в Сайгон — на данный момент, пожалуй, самый динамичный и энергичный город в мире. Кроме того, у меня появилась возможность познакомиться с Сеулом, Токио и Бангкоком. За это время моя душа наполнилась бесчисленными удивительно красивыми и захватывающими приключениями: ночь посреди джунглей, когда экзотические животные бегают по крыше маленького дома без окон, рассвет в рыбацкой деревне, где ловят устриц и кажется, что время остановилось, горы и бирюзовое Южно-Китайское море, футуристические города с океаном, сияющим неоновыми огнями, и, самое главное, — невероятно теплые и прекрасные люди. Именно об этом и новая песня — в мире так много всего, что можно открыть, исследовать и испытать, но самое главное — делать это в правильной компании. Путешествия избавляют от ненужных вещей и ненужного эмоционального багажа, которые мешают наслаждаться жизнью, и оставляют только самое ценное», — говорит автор песни Катрина Гупало.

Искусственный интеллект не принимал участия в создании песни, она была написана настоящими музыкантами — соавтором и музыкальным продюсером Эдгарсом Вилкансом, гитаристом Армансом Варалавансом, бэк-вокалистами Сигне Айзупиете и Янисом Айзупиетисом, а также вьетнамским трубачом Нгуеном Чунгом и украинскими музыкантами — саксофонистом Ярославом Ларчиковым и тромбонистом Дмитрием Терещенко.

Летние концерты Катрины Гупало пройдут с 2 июля по 22 августа по всей Латвии.

×
Читайте нас также:
#Латвия #путешествия #культура #музыка #Вьетнам #певица #музыканты #композитор #концерты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Об ограблении Лувра будет снят фильм
Изображение к статье: Впервые на сцену концертного зала «Дзинтари» поднимется фолк-рок-легенда Zdob și Zdub
Изображение к статье: Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер Каллум Тернер
Изображение к статье: Рига отметит Всемирный день шоколада

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продукты питания
Люблю!
Изображение к статье: Протесты изначально не стали ни мирными, ни бескровными. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Закат
Наша Латвия
Изображение к статье: Болдерая
Бизнес
Изображение к статье: Столкновение поездов
В мире
Изображение к статье: Красоты Восточных штатов - по угрозой исчезновения.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Продукты питания
Люблю!
Изображение к статье: Протесты изначально не стали ни мирными, ни бескровными. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Закат
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео