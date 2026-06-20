Французские исследователи разработали инновационный метод проверки подлинности произведений искусства, который позволяет отличать оригиналы от подделок по особенностям нанесения краски. Разработка принадлежит специалистам Политехнического университета О-де-Франс в Валансьене и была представлена в июньском выпуске научного журнала Surface Topography: Metrology and Properties.

В основе метода лежит технология метрологии поверхности — науки, изучающей текстуру и микрорельеф различных материалов. С помощью сканирования сверхвысокого разрешения ученые анализируют мельчайшие детали красочного слоя и фиксируют характерные особенности мазков, которые можно считать своеобразной подписью художника.

Ранее подобные методы использовались главным образом в промышленности и машиностроении, однако теперь исследователи решили применить их в сфере искусствоведения и экспертизы произведений искусства.

Для проверки эффективности новой технологии специалисты выбрали работы Винсента Ван Гога. Были изучены цифровые сканы девяти признанных подлинными картин мастера, после чего метод протестировали на двух полотнах, вокруг которых существовали сомнения относительно авторства.

Результаты оказались весьма показательными. Анализ одной из подделок выявил существенные отличия в структуре мазков по сравнению с оригинальными работами художника. В то же время картина «Закат в Монмажуре», написанная в 1888 году и долгое время вызывавшая споры среди экспертов, была признана подлинной.

Этот вывод совпал с заключением специалистов Van Gogh Museum, которые еще в 2013 году официально подтвердили авторство Ван Гога.

Авторы исследования считают, что новая технология может стать важным инструментом для музеев, коллекционеров и экспертов, помогая более точно устанавливать подлинность произведений искусства и бороться с фальсификациями на мировом арт-рынке.