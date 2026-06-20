Бывший президент Латвии Валдис Затлерс посмотрел спектакль «Указ № 2», основанный на событиях 2011 года, и признался, что воспринял постановку спокойно. По его словам, спектакль позволил ему взглянуть на себя глазами других людей спустя 15 лет после одного из самых громких решений в латвийской политике.

Главный герой спектакля «Указ № 2» Валдис Затлерс впервые публично поделился впечатлениями от постановки театра «Дайлес», которая рассказывает о политических событиях 2011 года и решении тогдашнего президента инициировать роспуск Сейма.

Постановку одними из первых посмотрели политики, ставшие её персонажами. Роль самого Затлерса на сцене исполняет актёр Артурс Скрастиньш.

Как рассказал бывший президент журналу «Privātā Dzīve», он не участвовал в подготовке спектакля и не общался с актёром перед премьерой.

«Я всегда открыт для общения, но, к сожалению, Артур Скрастиньш со мной не связывался», — отметил Затлерс.

По его словам, театральная интерпретация событий остаётся правом создателей постановки. При этом просмотр спектакля оказался для него интересным опытом.

«Это была возможность взглянуть на себя со стороны. Увидеть, как люди меня воспринимали и понимали, что считали важным, а что — нет», — сказал бывший глава государства.

В спектакле показана и супруга экс-президента — Лилита Затлере. Она призналась, что её появление среди персонажей постановки стало неожиданностью, поскольку создатели заранее не обсуждали с ней содержание спектакля.

Сам Затлерс подчеркнул, что не склонен болезненно реагировать на подобные проекты. По его словам, за прошедшие 15 лет многие участники тех событий изменились, а отношения между ними остались доброжелательными.

События, положенные в основу спектакля, связаны с историческим решением президента от 2011 года о роспуске Сейма. Тогда так называемый «Указ № 2» стал одним из самых обсуждаемых политических шагов в современной истории Латвии и привёл к внеочередным парламентским выборам.

Спустя полтора десятилетия после событий, изменивших латвийскую политику, их главные участники уже готовы смотреть на них не только как на историю, но и как на театральное произведение.