Студия DreamWorks представила первый тизер долгожданного мультфильма «Шрек 5», который станет первой полноценной частью франшизы за последние 17 лет. Поклонников ждёт возвращение знакомых героев, новые персонажи и неожиданное приключение, которое приведёт знаменитого огра прямо в тюремную камеру.

В новом фильме зрители вновь увидят Шрека, Фиону и Осла, которым предстоит отправиться в очередное путешествие по сказочному миру. Судя по кадрам тизера, компанию ждут встречи с необычными персонажами, погоня и множество комичных ситуаций. Одной из самых неожиданных сцен стало появление всей семьи за решёткой.

К своим ролям вернулись Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи. К актёрскому составу также присоединилась Зендея, которая озвучит дочь Шрека и Фионы — Фелицию. Кроме того, зрители познакомятся со взрослыми детьми знаменитой пары.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако создатели обещают новое масштабное приключение с фирменным юмором франшизы. Режиссёрами картины выступили ветераны серии Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Премьера «Шрека 5» запланирована на 30 июня 2027 года. Фильм станет продолжением истории, начавшейся ещё в 2001 году и превратившейся в одну из самых успешных анимационных франшиз в мире.