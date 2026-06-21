Ушли из жизни выдающиеся артисты - звезда советского театра и кино Людмила Чурсина и латвийская легенда кино Паул Буткевич. Чурсину и Буткевича объединяла широкая известность, граничащая со славой. И сериал «Долгая дорога в дюнах».

В кино и в жизни

О смерти Чурсиной сообщили в московском Театре Российской армии, где она работала. Ей было 84 года.

Кстати, актриса имела по матери балтийские корни. И на протяжении всей жизни была тесно связана с Латвией: часто бывала на гастролях и снималась в кино.

В 1981-м она снялась в легендарном сериале «Долгая дорога в дюнах», в шестой и седьмой сериях сыграла русскую красавицу в Сибири, куда была сослана главная героиня Марта. Жёсткая, стойкая, ждущая пропавшего на войне супруга (и ведь дождалась спустя годы!). Такой же она была и в жизни - и теперь не следует вспоминать неприемлемую ею многими общественную позицию. И то, что она была замужем за сыном всесильного генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова (кстати, замуж за того сына она вышла уже после смерти главы государства, уже в перестроечные времена).

На час и навсегда

В 2008 году Чурсина гастролировала в Риге, на сцене театра «Дайлес» совершенно потрясающе играла с Георгием Тараторкиным в пьесе Юкио Мисимы «Самое дорогое бесплатно». Любопытно, что в той постановке играла и Нелли Уварова, снявшаяся в сериале «Моя прекрасная няня», ставшая звездой на полгода, и к ней в очередь становились на интервью.

А Людмила Алексеевна была доступна и спокойно согласилась для светского журнала, в котором я тогда работал, попозировать для рубрики Dress-code, И в возрасте почти семидесяти лет подняла ногу почти на 90 градусов (занималась балетом).

И кто теперь помнит Уварову? Чурсину же запомнят миллионы на долгие годы.

Как одевались звезды

Если бы в тот день вы встретили Чурсину на улице Риги, то не узнали бы её. На самом деле это народная артистка СССР, которая оделась «по походному»:

«Я же здесь проездом, на гастролях, а не на фестивале или на президентском приеме... В жизни я практически никогда не украшаюсь. Всего этого мне хватает в театре, а в жизни от этого лучше держаться подальше.

Например, на сцене я могу ходить хоть на 12-сантиметровом каблуке. А вот эта обычная обувь, приобретенная недалеко от моего дома, очень удобна. Всегда беру джинсы, когда отправляюсь в поездку. Это спортивно выглядит, я ведь достаточно подвижная. Занималась йогой, танцем. Пиджак желтый с узорами от какой-то заграничной фирмы – по-моему, итальянской. Сегодня можно купить все то, что продается в мире, от самых разных фирм! Не страна, а настоящая костюмерная!...».

«Мода - это порода и стиль»

Блузка фиолетовая? «Приобретена в московском бутике, их сейчас у нас много. Я увидела, что эта вещь не просто мне идет - она идет ко мне... За долгие годы работы в театре и кино я познакомилась с сотнями стилистов, гримеров, но сама никогда не обращалась к их советам. Мода - это прежде ощущение и знание, что тебе идет и что к тебе идет. Мода - это порода и стиль...

А часы серебряные и не швейцарские. Эти часы не кричат обо мне, но при этом немного и «оттеняют» мою персону».

Да, и было кольцо серебряное с загадочным полудрагоценным камнем. «При каких обстоятельствах кольцо купила – не скажу. Приобрела много лет назад в поездке. Я тогда сперва одела кольцо и, чтобы просто занять руки, потерла о его гладкую поверхность пальцы и... Вы видите, засияло зеленым? Мой талисман.

С ним связано много историй. Я живу на десятом этаже. Однажды спешила на важную встречу, зашла в лифт... И вспомнила, что забыла кольцо. Вернулась домой, взяла кольцо, а когда вновь оказалась у лифта, выяснилось, что он застрял. Причем, потом выяснилось, что на протяжении десяти часов не шел мастер починить лифт. Если бы не кольцо, я бы десять часов могла орать в лифте...»

Волшебная заколка и домашняя чалма

И наконец, заколка для волос. Обыкновенная заколка, которую можно купить в самом простом магазинчике. На самом деле, если бы видели расплетенные волосы Людмилы Чурсиной, вы бы ахнули: «Королева!». Но благодаря заколке - самая обыкновенная прохожая...

Кстати, вы помните ее роль Царицы в «Сказе о то, как царь Пётр арапа женил»? Большая часть этой киноленты снималась в устье латвийской реки Лиелупе, в сценах кораблестроения.

В каком наряде Людмила Чурсина была настоящая? На этот вопрос есть ответ от самой актрисы: «Я недавно была на съемках фильма «Держи меня крепче», где играла владелицу танцевальной школы. Костюмеры долго не могли найти мне ряд необходимых нарядов. И тогда я их принесла из своего дома, вплоть до чалмы, которую привезла из одной заграничной поездки...».

А через пару лет Чурсина предстала опять в Риге на гастролях - показывали пьесу «Идеальный муж»...

Внешность и темперамент

Актриса умерла «после продолжительной болезни». Ее не забудут благодаря фильмам «Угрюм-река», «Донская повесть», всего более 110 киноработ. Сыгранная ею в фильме «Два билета на дневной сеанс» Инка-эстонка, связанная с криминалом «падшая женщина», провоцировала положительного героя Александра Збруева словами: «Я - Мэрлин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял?». Как говорит критик Андрей Плахов, «Монро – не Монро, но с Клаудией Кардинале она бы запросто могла посоперничать внешностью, да и темпераментом тоже.

Но она предпочла воплощать консервативную красоту русских крестьянок. За роль в «Журавушке» получила из рук Одри Хепберн приз за лучшую роль на фестивале в Сан-Себастьяне».

Чурсина умерла бездетной, все силы до последнего отдавала внучатой племяннице Насте, у которой болезнь с детства. Близкие говорят, что Чурсина уже не могла говорить – только губами шевелила и начинала страшно кашлять. Светлая память!

И это все о ней

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово, куда её мама попала во время родов, покидая город Великие Луки в ходе наступления немецко-фашистских войск. На следующий день после родов, мама с новорождённой дочерью отправились в эвакуацию в Сталинабад (Таджикистан).

По дороге беженцы попали под бомбёжку немецкой авиации, во время которой Людмила пропала. Когда авианалёты прекратились, мать услышала на разгромленном картофельном поле детский плач чудом выжившей дочери.

Лишь после прибытия в Сталинабад, факт рождения Людмилы Чурсиной официально зарегистрировали. Отец — Алексей Фёдорович Чурсин (1915—2006), кадровый военный; мать — Геновефа Ивановна (1921—2013), медицинский работник. Родители прожили вместе шестьдесят один год.

В детстве мечтала стать балериной. По окончании средней школы с золотой медалью, в 1959 году уехала поступать в Московский авиационный институт (МАИ). Впрочем, неожиданно для себя самой, перед экзаменами в МАИ «за компанию с подругой» поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина.

Будучи студенткой, дебютировала в кино, исполнив роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» (1961). С 1965 года — актриса киностудии «Ленфильм». За долгие годы творческой деятельности сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах.

Первый муж (в браке прожили семнадцать лет) — Владимир Фетин (1925—1981), кинорежиссёр; заслуженный деятель искусств РСФСР.

Второй муж (в браке прожили два года) — Владимир Залитис, океанолог.

Третий муж (в браке прожили четыре года) — Игорь Андропов (1941—2006), дипломат.

Детей не было.