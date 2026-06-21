Во Франции запускают новый культурный проект — единый «Паспорт наследия» (Pass Patrimoine), который позволит в течение года посещать около 500 исторических и культурных объектов по всей стране. Об этом сообщила министр культуры Франции Катрин Пегар.

Новый абонемент стоимостью около 100 евро официально начнет действовать 19–20 сентября во время проведения Европейские дни наследия. Владельцы паспорта смогут бесплатно посещать музеи, дворцы, замки, сады и другие достопримечательности, включая знаменитый Версальский дворец, Замок Шамбор, Замок Шантийи, а также менее известные памятники истории и культуры.

Получить «Паспорт наследия» можно будет при оформлении годового членства в Фонд наследия. По замыслу авторов инициативы, программа должна сделать культурное наследие страны более доступным для широкой аудитории и одновременно обеспечить дополнительную финансовую поддержку объектам, участвующим в проекте.

Хотя подобные абонементы уже давно действуют для музеев Парижа, единая система, охватывающая всю территорию Франции, внедряется впервые. Власти рассчитывают, что новый формат поможет не только привлечь больше посетителей, но и более равномерно распределить туристические потоки между популярными и менее известными достопримечательностями.

Основанный в 1996 году Фонд наследия за годы работы участвовал в сохранении и реставрации более 46 тысяч исторических объектов. Теперь организация надеется, что новый абонемент позволит привлечь к ним дополнительное внимание как со стороны французов, так и иностранных туристов.