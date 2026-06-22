Аукционный дом Sotheby’s готовит масштабные торги, посвященные наследию легендарного модельера Карл Лагерфельд. В июле на продажу выставят более тысячи рисунков, созданных дизайнером на протяжении его карьеры.

Коллекция включает как отдельные эскизы, так и тематические подборки работ. В зависимости от лота покупатели смогут приобрести от четырех до двенадцати рисунков одновременно. Особую ценность представляет тот факт, что эти работы оставались в личном архиве Лагерфельда и не передавались модным домам, с которыми он сотрудничал.

По словам представителя Sotheby’s Пьера Мотеса, речь идет о произведениях, которые дизайнер хранил у себя до конца жизни, что делает их особенно интересными для коллекционеров и поклонников его творчества.

Помимо рисунков, на торгах будут представлены личные вещи кутюрье: рабочие документы, электронные устройства, фирменные перчатки, а также несколько винтажных садовых скамеек 1920-х годов. Перед началом аукциона все лоты можно будет увидеть на специальной выставке в парижском офисе Sotheby’s.

Стартовая цена каждого предмета составит всего один евро, однако эксперты ожидают высокий интерес со стороны покупателей. Наиболее востребованными могут оказаться раскрашенные вручную иллюстрации, сатирические рисунки и портреты Жак де Башер, которого считают одной из самых важных фигур в жизни модельера.

Тем временем вокруг наследства Лагерфельда продолжаются споры. Недавно бывшая домработница дизайнера Франсуаза Касот заявила, что знаменитая кошка модельера Шупетт до сих пор не получила обещанное ей наследство. По ее словам, содержание питомца сейчас оплачивается из личных средств, а вопрос оформления документов остается нерешенным.