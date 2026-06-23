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Брэдли Купер и Шон Пенн готовят фильм о штурме Капитолия 0 13

Культура &
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Голливудские звезды Шон Пенн и Брэдли Купер могут объединиться в новом масштабном кинопроекте

Актеры Шон Пенн и Брэдли Купер

Голливудские звезды Шон Пенн и Брэдли Купер могут объединиться в новом масштабном кинопроекте, связанном с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия США. Пенн выступит сценаристом и режиссером картины, а Купер ведет переговоры об исполнении главной роли.

По данным американских СМИ, в центре сюжета окажется полицейский, чья жизнь тесно связана с драматическими событиями того дня. Однако создатели подчеркивают, что фильм не будет сосредоточен исключительно на штурме Капитолия. История расскажет о прошлом героя и его жизненном пути, а также затронет тему дружбы и человеческих отношений.

Картина основана на судьбе реального человека, который дал согласие на экранизацию своей истории. Его имя пока держится в секрете. По информации инсайдеров, проект разрабатывается при участии студии Warner Bros. и может отправиться в производство в 2027 году.

Для Шона Пенна этот фильм станет очередной режиссерской работой после нескольких успешных проектов последних лет. Брэдли Купер, в свою очередь, продолжает активно совмещать актерскую карьеру с режиссурой и продюсированием.

Новый проект уже называют одним из самых обсуждаемых будущих фильмов Голливуда, поскольку он затрагивает одну из самых противоречивых страниц современной американской истории.

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#США #культура #Голливуд
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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